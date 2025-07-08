Как укрепить спину и плечи одновременно: простая техника для максимального результата

Фитнес-тренер Джо Холдер рекомендует выполнять тягу штанги в наклоне для одновременной тренировки мышц спины и плеч. Это упражнение способствует увеличению мышечной массы, улучшает плотность костей и помогает снизить болевые ощущения в пояснице.
Тяга штанги в наклоне: преимущества и техника выполнения
Тяга штанги в наклоне активизирует большую часть мышц спины, включая широчайшие и трапециевидные, а также задействует бицепсы, плечи, пресс и ягодицы. Холдер советует выбирать комфортный вес, который можно контролировать при выполнении двух-трех подходов по шесть-десять повторений.
Рекомендации по выполнению упражнения
Начинайте с разминки, чтобы подготовить мышцы к нагрузке
Выбирайте вес, который позволяет сохранять правильную технику выполнения
Следите за положением спины: она должна быть прямой, а поясница — слегка прогнутой
Держите голову в нейтральном положении, не задирая подбородок
Контролируйте движение штанги, избегая рывков
Регулярное выполнение тяги штанги в наклоне поможет укрепить мышцы спины и плеч, улучшить осанку и снизить риск травм.
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