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Как укрепить спину и плечи одновременно: простая техника для максимального результата

Тренер назвал упражнение для одновременной работы спины и плеч
1:15
Спорт

Фитнес-тренер Джо Холдер рекомендует выполнять тягу штанги в наклоне для одновременной тренировки мышц спины и плеч. Это упражнение способствует увеличению мышечной массы, улучшает плотность костей и помогает снизить болевые ощущения в пояснице.

Мужчина-культурист кричит во время подъёма штанги
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Мужчина-культурист кричит во время подъёма штанги

Тяга штанги в наклоне: преимущества и техника выполнения

Тяга штанги в наклоне активизирует большую часть мышц спины, включая широчайшие и трапециевидные, а также задействует бицепсы, плечи, пресс и ягодицы. Холдер советует выбирать комфортный вес, который можно контролировать при выполнении двух-трех подходов по шесть-десять повторений.

Рекомендации по выполнению упражнения

  • Начинайте с разминки, чтобы подготовить мышцы к нагрузке

  • Выбирайте вес, который позволяет сохранять правильную технику выполнения

  • Следите за положением спины: она должна быть прямой, а поясница — слегка прогнутой

  • Держите голову в нейтральном положении, не задирая подбородок

  • Контролируйте движение штанги, избегая рывков

Регулярное выполнение тяги штанги в наклоне поможет укрепить мышцы спины и плеч, улучшить осанку и снизить риск травм.

Уточнения

Мы́шцы - органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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