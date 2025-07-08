Упражнения, после которых жир не возвращается: как правильно чередовать нагрузки

Ученые из Китая выяснили: силовые тренировки перед кардио ускоряют похудение

1:30 Your browser does not support the audio element. Спорт

Исследование ученых из Фуцзяньского педагогического университета в Китае показало, что последовательность выполнения силовых и кардионагрузок влияет на эффективность сжигания жира. Силовые упражнения, выполненные перед кардио, способствуют более активному жиросжиганию и повышают общую физическую активность в течение дня.

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Силовые тренировки перед кардио: почему это работает

Силовые упражнения активируют метаболические процессы, увеличивая потребление кислорода и ускоряя обмен веществ. Когда после этого выполняются кардионагрузки, организм продолжает использовать повышенный уровень метаболизма, что способствует более эффективному сжиганию жира.

Рекомендации по сочетанию тренировок

Силовые упражнения перед кардио : начинайте тренировку с силовых упражнений, чтобы активировать метаболизм

Интенсивность кардио : после силовой части выполняйте кардиоупражнения средней интенсивности, такие как бег, велотренажер или эллиптический тренажер

Продолжительность тренировки : общая продолжительность тренировки должна составлять 45-60 минут, включая разминку и заминку

Частота тренировок: проводите такие комбинированные тренировки 3-4 раза в неделю для достижения оптимальных результатов

Соблюдение этих рекомендаций поможет ускорить процесс похудения и улучшить общую физическую форму.

Уточнения

Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

