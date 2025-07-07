Тренировки в жару: как не перегреться и продолжать заниматься без вреда для здоровья

Эксперт по фитнесу объяснила, какую одежду носить во время тренировок в жару

2:00 Your browser does not support the audio element. Спорт

Летняя жара не повод отказываться от тренировок, но требует особого подхода. Фитнес-тренер и нутрициолог Ольга Яблокова поделилась рекомендациями, которые помогут заниматься спортом в жаркую погоду без вреда для здоровья.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Бег

Выбирайте правильное время для тренировок

Оптимальное время для занятий на улице — раннее утро или поздний вечер, когда температура ниже и солнце не такое активное. С 11:00 до 16:00 лучше избегать тренировок на открытом воздухе, чтобы снизить риск теплового удара и обезвоживания.

Постепенно увеличивайте нагрузку

Начинайте с коротких и умеренных по интенсивности тренировок, постепенно увеличивая их продолжительность и сложность. Это позволит организму адаптироваться к жарким условиям и снизит вероятность негативных последствий.

Следите за водным балансом

Во время тренировок в жару организм теряет много жидкости и электролитов через пот. Важно регулярно пить воду небольшими порциями в течение всего занятия. Для восстановления баланса минералов можно использовать специальные электролитные напитки или добавки.

Выбирайте подходящее место для занятий

Предпочтение стоит отдавать тенистым и прохладным местам: паркам с густой растительностью, аллеям с деревьями, зонам у воды. Избегайте открытых солнечных площадок, где долгое пребывание под прямыми лучами солнца может быть опасным.

Одевайтесь правильно

Для тренировок в жару выбирайте светлую и дышащую одежду из тканей, которые эффективно отводят влагу и не задерживают тепло. Обязательно используйте головной убор — кепку или панаму, чтобы защитить голову от перегрева.

Соблюдение этих рекомендаций поможет вам поддерживать физическую активность даже в самые жаркие дни, сохраняя здоровье и хорошее самочувствие.

Уточнения

Бег - один из способов передвижения (локомоции) человека и животных; отличается от ходьбы наличием так называемой фазы "полёта" и осуществляется в результате сложной координированной деятельности скелетных мышц и конечностей.

