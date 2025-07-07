Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Арктике и горах нашли бактерии с белками, реагирующими на ультрафиолет
Почвенные гербициды: защита вашего участка до посева — ценная информация для огородников
Макияж с эффектом загара: визажисты раскрыли пять ключевых приёмов
Японские дыни за $130: что делает их такими уникальными
Депутат Ивлев: состав переговорщиков по Украине может быть обновлён
Кардиолог раскрыл 6 скрытых признаков сердечных проблем: одышка и потеря аппетита в списке
Германия снижает лимиты хранения газа: чем это грозит зимой
BMW M2 CS установил рекорд круга среди компактных авто на Нюрбургринге
Хвост виляет — но вовсе не от радости: как одно простое действие может восстановить доверие собаки

5 нестандартных вариантов планки, которые прокачают твой пресс и улучшат стабилизацию тела

Динамическая планка: 5 упражнений для улучшения стабилизации и силы
4:03
Спорт

Планка — это не просто базовое упражнение, но и эффективный способ тренировать мышцы кора, которые играют ключевую роль в стабильности всего тела. Однако статическая планка может не дать желаемого результата, если вы хотите максимально проработать мышцы. В динамической версии упражнения мышцы работают гораздо активнее, что повышает эффективность тренировки. Вот пять нестандартных вариантов планки, которые помогут укрепить мышцы кора и улучшить общую физическую форму.

Женщина в полный рост делает боковую планку
Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Женщина в полный рост делает боковую планку

Боковая планка с движением

Это упражнение не только активирует боковые мышцы живота, но и заставляет работать стабилизаторы корпуса.

Как выполнять

  • Начни с классической планки: ладони под плечами, стопы на полу, живот подтянут.
  • Подними левую руку и войди в боковую планку (плечи должны быть перпендикулярны полу, левая рука тянется вверх).
  • На выдохе подними правую ногу и выведи её вперед, потянувшись левой рукой к правой стопе.
  • Затем на вдохе верни правую ногу назад и снова потянись левой рукой вверх.
  • На выдохе вернись в исходную позицию планки.

Повтори 7-10 раз на каждую сторону.

Пружинка

Это упражнение помогает задействовать мышцы пресса, бедер и спины, добавляя динамичности в классическую планку.

Как выполнять

  • Прими положение классической планки.
  • На выдохе оттолкнись руками назад, согни колени и подтяни копчик к пяткам, скручиваясь влево.
  • На вдохе вернись в исходную позицию, затем на выдохе повтори все то же самое в другую сторону.

Выполни 8-10 повторений в каждую сторону.

Медвежья планка

Медвежья планка помогает улучшить стабилизацию всего тела и развить контроль над движениями.

Как выполнять

  • Встань на ладони и колени, ладони под плечами, колени под тазобедренными суставами.
  • Подними колени на 10 см от пола, сохраняя спину параллельно полу.
  • Начни шагать, выводя правую руку и левую ногу вперед, затем — левую руку и правую ногу.
  • Следи за тем, чтобы спина оставалась неподвижной, как будто на ней лежит поднос.

Сделай 20 шагов вперед и 20 назад.

Скручивания с опорой на колено

Это упражнение направлено на развитие гибкости и улучшение работы косых мышц живота.

Как выполнять

  • Прими позицию на ладонях и коленях, ладони под плечами.
  • Подними колени над полом и, сохраняя корпус неподвижным, подними правую ногу и левую руку.
  • Положи левую ладонь на правое колено, скручиваясь влево.
  • На вдохе вернись в исходное положение и повтори в другую сторону.

Выполни 10-12 скручиваний в каждую сторону.

Обратная планка

Обратная планка эффективно работает с задней частью тела, включая ягодицы и мышцы спины.

Как выполнять

  • Сядь на пол, выпрями ноги, ладони поставь за ягодицами.
  • На выдохе подними таз, выпрями тело в одну линию.
  • На следующем выдохе подними правую ногу, удерживая корпус неподвижным.
  • На вдохе опусти ногу и повтори с левой ногой.

Выполни 10-15 повторений каждой ногой, затем опусти таз.

Время для изменений

Добавление динамических элементов в привычные упражнения, такие как планка, позволяет значительно улучшить результаты и повысить эффективность тренировки. Стабилизируя тело и прорабатывая мышцы кора с помощью этих нестандартных вариаций, ты укрепишь спину, пресс и улучшишь общую физическую форму. Пробуй разные варианты, чередуй их и создавай индивидуальную программу, которая идеально подойдёт твоему телу. Тренируйся регулярно, и твои мышцы будут тебе благодарны!

Уточнения

Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Отпугиваем голубей с помощью растений: топ-5 лучших вариантов для террасы
Недвижимость
Отпугиваем голубей с помощью растений: топ-5 лучших вариантов для террасы Аудио 
Рецепт жареных кабачков с сухарями и чесноком
Еда и рецепты
Рецепт жареных кабачков с сухарями и чесноком Аудио 
Прямые джинсы — снова в топе: 6 образов, которые можно собрать из базового гардероба
Красота и стиль
Прямые джинсы — снова в топе: 6 образов, которые можно собрать из базового гардероба Аудио 
Популярное
152 миллиона километров пустоты: Земля готовится к большому прыжку

Каждый год наша планета проходит через точку своей орбиты, известную как афелий, когда она находится на максимальном удалении от Солнца.

Наша планета готовится к космическому манёвру
Китай замедлил вращение Земли
Китай случайно замедлил вращение Земли: НАСА бьёт тревогу
Отдых у реки и неожиданные шипящие соседи: как остаться живым и не превратиться в ужин
Как превратить дом в шикарное пространство за пару дней: 7 простых шагов к уюту
Преимущества для России от признания Талибана: нюансы и возможности Любовь Степушова Неожиданная находка в Помпеях: как один кувшин рассказал целую историю вкуса Игорь Буккер "Дом, который построил Ясен Николаевич Засурский" — что скрывает эта книга о легендарном декане факультета журналистики МГУ Юлиана Погосова
Лигры, пиззли и ягулеры: 10 животных, названия которых звучат как шутка — но они существуют
Без понтов, зато с характером: машины, которые не ломаются
Без понтов, но с ресурсом: что купить на вторичке в 2025
Без понтов, но с ресурсом: что купить на вторичке в 2025
Последние материалы
Германия снижает лимиты хранения газа: чем это грозит зимой
BMW M2 CS установил рекорд круга среди компактных авто на Нюрбургринге
Хвост виляет — но вовсе не от радости: как одно простое действие может восстановить доверие собаки
В лесах Кентукки заработала канатная трасса над ущельем длиной 580 метров
Нижний Новгород и глушение связи: когда предел терпения будет достигнут?
Как вы спите после такого? Жена Петросяна в ярости из-за такси за 3000 рублей
Такой папаша: Юлия Ковальчук рассказала о поведении Чумакова в семье
Секреты борьбы с медведкой: безопасный и эффективный метод, который сработает!
Лазер против комаров: новая революция в защите от летних вредителей
Эксперимент: студенты чаще воспринимают нейтральное поведение как агрессию в жаре
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.