8 лучших тренировок для быстрого похудения, которые можно легко интегрировать в повседневную жизнь

Тренировки для похудения: что выбрать для эффективного сжигания калорий

4:59 Your browser does not support the audio element. Спорт

Проблема лишнего веса волнует многих, особенно в условиях сидячего образа жизни. По данным Росстата, 40,1% россиян страдают от избыточной массы тела, а 21,6% имеют ожирение. Хорошая новость: тренировки — это один из самых эффективных способов сбросить лишние килограммы. Давайте рассмотрим, какие из них помогут достичь лучших результатов в борьбе с лишним весом.

Фото: Designed be Freepik by teksomolika, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Стройная фигура девушки

Ходьба — просто и эффективно

Ходьба — это, пожалуй, самое доступное и безопасное упражнение для похудения. Она не требует абонемента в спортзал или покупки тренажеров для дома, а также снижает риск травм. Исследования Гарвардской медицинской школы показывают, что человек весом 70 кг сжигает около 167 калорий за 30 минут прогулки со средней скоростью. Ходьба помогает не только сбросить вес, но и улучшить здоровье сердца. Сделать прогулки частью повседневной жизни можно, добавив их в обеденный перерыв или выходя на одну остановку раньше.

Бег и бег трусцой — разница в скорости, разница в калориях

Бег и бег трусцой — два эффективных упражнения для сжигания калорий. По данным Гарвардской медицинской школы, человек весом 70 кг сжигает 298 калорий за 30 минут бега со скоростью 8 км/ч. Бег помогает избавиться от висцерального жира, который может вызывать хронические заболевания. Бег трусцой также эффективен, но для начала можно ограничиться 20-30 минутами три-четыре раза в неделю.

Велоспорт — отличный способ сбросить вес

Велоспорт помогает не только похудеть, но и улучшить общую физическую форму. На велотренажере человек весом 70 кг сжигает около 260 калорий за 30 минут езды в умеренном темпе. Регулярные тренировки снижают риск сердечных заболеваний, рака и помогают контролировать уровень сахара в крови.

Силовые тренировки — больше мышц, больше калорий

Силовые тренировки не только помогают укрепить мышцы, но и ускоряют метаболизм, что способствует более эффективному сжиганию калорий даже в покое. Человек весом 70 кг сжигает около 112 калорий за 30 минут силовых упражнений. К тому же такие тренировки приводят к увеличению мышечной массы, что помогает ускорить метаболизм в долгосрочной перспективе.

Интервальные тренировки — максимальная эффективность за короткое время

Интервальные тренировки представляют собой чередование упражнений с высокой и низкой интенсивностью. Такие тренировки длительностью 10-30 минут позволяют сжигать на 25-30% больше калорий, чем другие виды фитнеса. Интервальные тренировки также помогают избавиться от висцерального жира, который опасен для здоровья.

Плавание — увлекательный способ сжигать калории

Плавание — это не только увлекательное занятие, но и эффективный способ сбросить вес. За 30 минут плавания человек весом 70 кг может сжечь до 409 калорий, в зависимости от стиля плавания. Плавание также снижает риск заболеваний сердца и суставов, а его щадящий эффект делает его отличным вариантом для людей с проблемами суставов.

Йога — расслабление и похудение

Йога часто воспринимается как способ расслабления, но она также способствует сжиганию калорий. Человек весом 70 кг сжигает около 149 калорий за 30 минут занятий йогой. Йога улучшает осанку и гибкость, помогает справиться со стрессом и уменьшает тягу к перееданию. Это отличный способ сочетать физическую нагрузку и психоэмоциональное равновесие.

Пилатес — укрепление и похудение

Пилатес — это тренировка, которая помогает укрепить мышцы, улучшить осанку и гибкость. Человек весом 64 кг сжигает на пилатесе 108 калорий за 30 минут. Пилатес идеально подходит для людей, которые хотят улучшить выносливость и сохранить мотивацию для длительных тренировок.

Путь к идеальной фигуре через регулярные тренировки

Для похудения важен не только выбор правильных тренировок, но и их регулярность. Независимо от того, выберешь ли ты бег, йогу или силовые тренировки, главное — не останавливаться. Постепенно твое тело начнёт меняться, а ты почувствуешь, как улучшается не только фигура, но и общее самочувствие. Делай тренировки частью своей жизни, и результаты не заставят себя долго ждать!

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса - снижение массы тела живого организма человека.

