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Восстанови форму ягодиц за 5 минут в день — с этим упражнением результат гарантирован

Упражнение "Бриллиант": как достичь идеальных ягодиц без усилий
2:29
Спорт

Хотите округлить ягодицы, но не готовы тратить время на интенсивные тренировки в спортзале? Есть отличный способ достичь красивой попы, не выходя из дома, — техника "Бриллиант". Это простое упражнение, которое легко выполнять даже лёжа на кровати, но оно гарантирует потрясающий эффект!

Женщина в спортивном костюме дома
Фото: Designed be Freepik by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Женщина в спортивном костюме дома

Почему стоит выбрать упражнение бриллиант

Ягодицы — одна из самых трудных зон для тренировки. Если вы хотите, чтобы ваша попа стала упругой и привлекательной, не обязательно проводить часы в тренажерном зале. Важнее правильно подобрать упражнения, которые активируют нужные мышцы. Именно таким упражнением и является техника "Бриллиант".

Этот метод воздействует на малые ягодичные мышцы, которые отвечают за объем верхней части ягодиц. Именно эта зона часто провисает, даже если в остальном попа достаточно пышная. Чтобы избавиться от этого, достаточно регулярно выполнять несколько простых движений.

Как правильно делать упражнение

  • Лягте на бок, выравнив ноги, стопы, крестец и лопатки в одну линию.
  • Соедините пятки и согните ноги в коленях.
  • Поднимите верхнюю ногу и отведите ее в сторону до тех пор, пока между коленями не образуется угол в 90 градусов.
  • Делайте упражнение плавно и без рывков по 20 повторений на каждую сторону.
  • Перевернитесь на другой бок и повторите с другой ногой.

Поначалу вы можете почувствовать легкое напряжение в тазобедренном суставе. Это нормально, главное — не перенапрягаться и следить за своим состоянием. Если ощущаете дискомфорт, сделайте перерыв. И не забывайте разминаться перед тренировкой — это поможет подготовить тело и уменьшить болезненность.

Почему это упражнение работает

Выполняя упражнение "Бриллиант", вы фокусируетесь именно на той части ягодиц, которая обычно "проседает" и делает их визуально плоскими. Работая с этими малозадействованными мышцами, вы не только улучшаете форму ягодиц, но и повышаете их упругость.

Техника "Бриллиант" — это простое и эффективное решение для тех, кто хочет улучшить форму ягодиц без интенсивных тренировок. Прелесть этого упражнения в том, что его можно делать в любое время, даже лежа на кровати, а результат не заставит себя ждать!

Уточнения

Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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