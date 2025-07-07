Звезда WNBA — Кэндис Паркер назвала имя главной иконы женского баскетбола

Кэндис Паркер заявила о статусе Шерил Миллер как лучшей баскетболистки

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Кэндис Паркер, одна из величайших баскетболисток в истории WNBA, без колебаний назвала Шерил Миллер лучшей женщиной-баскетболисткой всех времён.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Кендис Паркер

"На 100% — она всегда была таковой", — заявила Паркер в подкасте "All Facts No Brakes" с Кишоном Джонсоном. "Я помню, как Реджи [Миллер] играл против "Буллз", и мой папа сказал, что у Реджи есть сестра, и я подумала — один из величайших баскетболистов имеет сестру, которая ещё лучше", — так же добавила она.

Шерил Миллер, выступавшая за USC Trojans с 1982 по 1986 год, завоевала два национальных чемпионата подряд и была четырежды признана All-American. Несмотря на то, что травмы коленей помешали ей продолжить профессиональную карьеру, её влияние на женский баскетбол остаётся непревзойдённым.

"Вы поместите её в любую эпоху — это не имеет значения. Миллер будет делать то, что умеет", — подчеркнула Паркер.

Миллер стала первой женщиной в истории USC, чью майку вывели из обращения. В 1993 году она вернулась в университет в качестве главного тренера, а в 1995 году была введена в Зал славы баскетбола Нейсмита.

Кэндис Паркер, завершившая карьеру в 2024 году, сама является легендой: трёхкратная чемпионка WNBA, двукратная MVP и олимпийская чемпионка. Однако она не упускает возможности отдать должное тем, кто проложил путь следующим поколениям.

Уточнения

Шерил Д Миллер (англ. Cheryl D. Miller; родилась 3 января 1964 в Риверсайде, штат Калифорния) — американская баскетболистка, тренер и спортивный комментатор.



Женская национальная баскетбольная ассоциация ЖНБА (англ. Women's National Basketball Association, WNBA) — женская профессиональная баскетбольная лига в США.

