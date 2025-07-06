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Спорт

Клубу "Челси" осталось выиграть всего два раза прежде чем он завоюет титул Клубного чемпионата мира.

Футбольный мяч
Фото: freepik.com by pikisuperstar, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Футбольный мяч

Жребий сложился благоприятно для команды Энцо Марески, поскольку "Манчестер Сити" выбыл на стадии 1/8 финала.

Им пришлось много работать ради победы над бразильской командой. Их гол был забит благодаря Эстевао, молодому игроку, который присоединится к "Челси" в ближайшие несколько недель.

Учитывая его игру, "синие", возможно, сорвали джекпот.

18-летний игрок Эстевао уверенно движется к тому, чтобы стать следующей большой звездой в бразильском футболе. Неймар даже назвал вингера "гением" в январе 2024 года.

Уточнения

Винче́нцо Маре́ска (итал. Enzo Maresca; род. 10 февраля 1980[…], Понтеканьяно-Фаяно, Кампания) — итальянский футболист и тренер. 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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