Клубу "Челси" осталось выиграть всего два раза прежде чем он завоюет титул Клубного чемпионата мира.
Жребий сложился благоприятно для команды Энцо Марески, поскольку "Манчестер Сити" выбыл на стадии 1/8 финала.
Им пришлось много работать ради победы над бразильской командой. Их гол был забит благодаря Эстевао, молодому игроку, который присоединится к "Челси" в ближайшие несколько недель.
Учитывая его игру, "синие", возможно, сорвали джекпот.
18-летний игрок Эстевао уверенно движется к тому, чтобы стать следующей большой звездой в бразильском футболе. Неймар даже назвал вингера "гением" в январе 2024 года.
Винче́нцо Маре́ска (итал. Enzo Maresca; род. 10 февраля 1980[…], Понтеканьяно-Фаяно, Кампания) — итальянский футболист и тренер.
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