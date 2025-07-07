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Рейнджерс меняют тактику, взвешивая предложение по товарищу по команде Тургеману

Рейнджерс сделали предложение Тургеману и Патати
2:00
Спорт

"Рейнджерс" уже некоторое время связывают с Дором Тургеманом. Однако в новом отчете утверждается, что клуб Ibrox готовится сделать предложение по одному из его товарищей по команде.

Футбольный мяч
Фото: freepik.com by jannoon028, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Футбольный мяч

21-летний Тургеман был одним из главных имен в списке игроков, разыскиваемых "голубыми" в течение всего летнего трансферного окна.

Нападающий сборной Израиля может быть доступен примерно за 5 миллионов фунтов стерлингов, но пока официальное предложение "Маккаби Тель-Авив" не поступало.

Но поскольку прогресс на этом фронте застопорился, ошеломляющее развитие событий заставило команду Рассела Мартина, как сообщается, изменить тактику — переключиться на бразильского товарища Тургемана по команде Уэсли Патати.

Болельщики и СМИ в Израиле окрестили 21-летнего игрока "бразильским волшебником" после того, как он забил 13 голов в 39 играх во всех соревнованиях за "Маккаби Тель-Авив" в прошлом сезоне, добавив еще десять результативных передач.

Патати присоединился к израильским гигантам из Сантоса на родине в прошлом году за трансфер стоимостью около 1,2 млн фунтов стерлингов.

Он сыграл всего несколько матчей за Сантос после прохождения их молодежной системы, но после впечатляющего первого сезона за границей он привлек внимание нескольких скаутов по всей Европе и за ее пределами.

"Рейнджерс" следят за ситуацией и сейчас обсуждают возможность подачи официального предложения.

Сообщается, что Патати уже интересуется клубами в Нидерландах, Испании и Англии, а AZ Alkmaar из Eredivisie и Girona из LA Liga упоминались в публикациях в Израиле и Южной Америке. Также сообщается, что запросы направляли "Аль-Айн" и "Аль-Вахда" из ОАЭ.

Уточнения

«Ре́йнджерс» (англ   lang="en">Rangers Football Club, английское произношение: [ˈreɪndʒəz]; гэльск. Club Ball-coise Rangers) — шотландский профессиональный футбольный клуб из города Глазго, основанный в 1872 году.
 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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