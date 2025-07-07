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Дриблинг при подаче в теннисе: ритуал

Секрет величайшего теннисного ритуала. Джокович этим раздражает своих соперников
1:03
Спорт

Сербский теннисист Новак Джокович каждый раз, когда собирается подать мяч, выстраивается у задней линии, берет его в левую руку и начинает вести его по земле. Один, два, три раза… Иногда это длится десятки секунд.

Новак Джокович
Фото: commons.wikimedia.org by Carine06, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Новак Джокович

"Я знаю, что это раздражает многих людей, иногда я жалею, что делал это так часто", — признается он. "И этот ритуал — каждый по-своему — соблюдают практически все теннисисты".

Во-первых, потому что это так распространено, а во-вторых, потому что это имеет свое оправдание — это оказывает успокаивающее действие перед самым важным ударом в игре, подачей. И поскольку теннисисты очень суеверные, они также создают множество ассоциаций для ведения мяча, которым следуют.

"Я всегда действую одинаково перед подачей. Я беру три мяча у принимающего, отдаю один ему обратно, а затем всегда веду мяч ровно четыре раза", — описывает Вит Копршива. "Это определенно ритуал".

Уточнения

Но́вак Джо́кович (серб. Новак Ђоковић; род. 22 мая 1987[…], Белград) — сербский теннисист. Считается одним из лучших игроков в истории тенниса, многие эксперты ставят Джоковича на первое место.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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