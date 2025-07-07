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Овечкин — самый богатый хоккеист в истории НХЛ

Самый богатый хоккеист в истории НХЛ — Александр Овечкин: сколько он заработал?
1:20
Спорт

Прошли те времена, когда лучшие игроки НХЛ, такие как Марио Лемье и Уэйн Гретцки, были самыми высокооплачиваемыми хоккеистами с контрактами около $1 млн. В наши дни лучшие зарабатывают годовую зарплату не менее $10 млн за сезон.

Александр Овечкин
Фото: commons.wikimedia.org by All-Pro Reels from District of Columbia, USA, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Александр Овечкин

Александр Овечкин, лучший бомбардир регулярного сезона всех времен, заработал больше всего долларов за всю свою карьеру. Это вполне объяснимо. Он начал свою карьеру за рубежом в сезоне 2004/05 и за 20 лет за рубежом, в течение которых он был верен Washington Capitals всю свою карьеру, заработал почти 162 миллиона долларов.

Овечкин стал звездой высочайшего калибра в Вашингтоне. Он был безраздельно властвующим среди всех бомбардиров девять раз, и, следовательно, является обладателем рекордного количества в девять трофеев Мориса Ришара. На его счету в общей сложности девять сезонов с 50 голами, и он побил отметку в 40 голов за четырнадцать сезонов.

Он также один раз выиграл соревнование по производительности и трижды был признан самым ценным игроком сезона. В 2018 году Вашингтон выиграл свой первый Кубок Стэнли.

Уточнения

Алекса́ндр Миха́йлович Ове́чкин (род. 17 сентября 1985 года, Москва) — российский хоккеист, левый крайний нападающий и капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз».

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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