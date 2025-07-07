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Из грязи в князи: вот как Челси удалось стать топовым клубом

История Челси: клуб из команды изгоев превратился в топовый
2:44
Спорт

До того, как стать одним из самых сильных клубов европейского футбола, "Челси" был командой второго эшелона, которая жила за счет нерегулярных кампаний, и которая приобрела своеобразную репутацию: убежища для звезд, которые уже прошли свой расцвет.

Футбольный мяч
Фото: Вячеслав Погодин Pravda.Ru
Футбольный мяч

Более того, она привлекла внимание СМИ, поскольку была командой, которую поддерживал премьер-министр Джон Мейджор. Эта эпоха была репетицией того, что будет позже.

Сезон 2002/03, последний перед тем, как Роман Абрамович купил команду, был ярким примером этого. В команде было несколько опытных игроков, многим из которых было более 30 лет.

Француз Марсель Десайи, чемпион мира 1998 года, был капитаном команды. В полузащите у клуба были Эммануэль Пети, еще один чемпион Франции, и Джанфранко Дзола, главный кумир болельщиков того времени, которому тогда было 36 лет.

В атаке Джимми Флойд Хассельбайнк, один из лучших бомбардиров Премьер-лиги в предыдущие годы, также был старше 30 лет. Средний возраст был высоким, и команда казалась конкурентоспособной, но явно постарела.

В предыдущие годы "Челси" стал известен тем, что привлекал громкие имена в европейском футболе. Рууд Гуллит занял пост играющего тренера в 1996 году и, несмотря на то, что его карьера уже подходила к концу, придал клубу атмосферу изысканности. Он был тем, кто начал процесс интернационализации команды, привлекая такие имена, как Роберто Ди Маттео, Джанлука Виалли, Дэн Петреску и Франк Лебёф.

Виалли, по сути, вскоре после этого занял пост тренера, повторив двойную роль игрока и тренера.

За пределами поля политическая поддержка была заметной.

Джон Мейджор, премьер-министр с 1990 по 1997 год, был признанным фанатом "синих" и часто ходил на "Стэмфорд Бридж", обеспечивая клубу известность в то время, когда "Челси" обычно не был в центре спортивных новостей.

Все изменилось в июле 2003 года. В долгах клуб был продан Кеном Бейтсом, владельцем с 1982 года, российскому миллиардеру Роману Абрамовичу. С тех пор "Челси" заменил своих ветеранов миллионными инвестициями, начал последовательно бороться за титулы и стал одним из самых успешных клубов в английском футболе за последние годы.

Уточнения

Рома́н Арка́дьевич Абрамо́вич (род. 24 октября 1966[…], Саратов, РСФСР, СССР) — российский, израильский и португальский мультимиллиардер. 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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