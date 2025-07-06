Интер начал вести переговоры с игроком Лионелем Месси

Он животное: Интер начинает переговоры с Месси

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Аргентинская мегазвезда Лионель Месси и американский клуб "Интер Майами" ведут переговоры о продлении его контракта после того, как он истечет в конце сезона.

Фото: www.flickr.com by Hugo Pérez Marsol, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Лионель Месси

Месси прибыл в США летом 2023 года, и 12 месяцев спустя он подчеркнул, что Интер станет последним клубом в его блестящей карьере. И теперь "цапли" хотят сохранить свою мировую звезду.

Месси и Интер продолжают вести переговоры о продлении контракта восьмикратного обладателя "Золотого мяча" после конца 2025 года. Его текущее соглашение действует с июля 2023 года в качестве игрока за пределами потолка зарплат, который правила MLS налагают на клубы.

А поскольку клуб собирается открыть новый стадион — Miami Freedom Park — к сезону 2026 года, они надеются, что Месси примет участие в открытии нового объекта.

Уточнения

Лионе́ль Андре́с Ме́сси Куччитти́ни (исп. Lionel Andrés Messi Cuccittini, испанское произношение: [ljoˈnel anˈdɾez ˈmesi] ; родился 24 июня 1987, Росарио, Аргентина) — аргентинский футболист, нападающий и капитан клуба MLS «Интер Майами», капитан сборной Аргентины.

