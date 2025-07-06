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Ливерпуль выплатит всю сумму контракта Диогу Жоты его семье

Ливерпуль выплатит весь контракт Диогу Жоты его семье
1:16
Спорт

Руководство "Ливерпуля" выполнит свои обязательства по контракту с Диогу Жотой, погибшим в автокатастрофе 3 июля. Клуб принял решение выплатить всю оставшуюся заработную плату Жоты его семье до окончания его контракта, который должен был истечь через два года.

Футбольный мяч
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Футбольный мяч

Клуб также взял на себя обязательства по образованию троих детей Диогу Жоты. Их содержание будет нести "Ливерпуль".

Жота прибыл на "Энфилд" в 2020 году из команды "Вулверхэмптон", а в 2022 году он продлил свой контракт с "Ливерпулем".

Тысячи болельщиков, товарищей по команде и любителей футбола приняли участие в церемонии похорон португальского нападающего "Ливерпуля" и его брата.

Диогу Жота и Андре Силва погибли в автокатастрофе после того, как их Lamborghini разбился из-за лопнувшей шины во время обгона в ранние часы четверга.

Жота женился на своей давней подруге Руте Кардозу всего за 11 дней до аварии.

Некоторые из руководства Ливерпуля также присутствовали на похоронах, включая генерального директора Майкла Эдвардса и спортивного директора Ричарда Хьюза.

Уточнения

«Ливерпу́ль» (полное название — Футбольный клуб «Ливерпуль», англ. Liverpool Football Club, английское произношение: ['lɪvəpu:l 'futbɔ:l klʌb]) — английский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, расположенного в графстве Мерсисайд.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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Ливерпуль выплатит весь контракт Диогу Жоты его семье
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