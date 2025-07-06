Ливерпуль выплатит всю сумму контракта Диогу Жоты его семье

Руководство "Ливерпуля" выполнит свои обязательства по контракту с Диогу Жотой, погибшим в автокатастрофе 3 июля. Клуб принял решение выплатить всю оставшуюся заработную плату Жоты его семье до окончания его контракта, который должен был истечь через два года.
Клуб также взял на себя обязательства по образованию троих детей Диогу Жоты. Их содержание будет нести "Ливерпуль".
Жота прибыл на "Энфилд" в 2020 году из команды "Вулверхэмптон", а в 2022 году он продлил свой контракт с "Ливерпулем".
Тысячи болельщиков, товарищей по команде и любителей футбола приняли участие в церемонии похорон португальского нападающего "Ливерпуля" и его брата.
Диогу Жота и Андре Силва погибли в автокатастрофе после того, как их Lamborghini разбился из-за лопнувшей шины во время обгона в ранние часы четверга.
Жота женился на своей давней подруге Руте Кардозу всего за 11 дней до аварии.
Некоторые из руководства Ливерпуля также присутствовали на похоронах, включая генерального директора Майкла Эдвардса и спортивного директора Ричарда Хьюза.
«Ливерпу́ль» (полное название — Футбольный клуб «Ливерпуль», англ. Liverpool Football Club, английское произношение: ['lɪvəpu:l 'futbɔ:l klʌb]) — английский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, расположенного в графстве Мерсисайд.
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