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Мясо на углях в тренде у худеющих: всё, что вы знали о диетах, рушится прямо на мангале

Мясо, которое сжигает жир: как обычный шашлык стал врагом калорий?
1:56
Спорт

Лето, жара, аромат дыма… Шашлык становится королём пикников. Но может ли он быть не только вкусным, но и полезным для фигуры? Оказывается — да. Главное, подойти к нему с умом.

Шашлык
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Шашлык

Мясо на углях может не мешать стройности, а наоборот — стать вашим незаметным союзником в борьбе с лишними килограммами. Всё дело в белке. Именно он даёт то самое долгое чувство сытости и помогает сократить общее количество съеденного за день. Но — только при соблюдении важных нюансов.

Мясо имеет значение

Правильный шашлык начинается с правильного выбора. «Предпочтение лучше отдать куриному филе или нежирной говядине. Жирные куски, свинина или ребра — сразу мимо», — напоминают диетологи.

Маринад — без майонеза

Вот где кроется большая ловушка. Готовые соусы и жирные маринады (особенно майонезные) могут испортить даже самое постное мясо. Лучше использовать греческий йогурт или даже… ягоды! Да-да, ягодный маринад — не просто вкусно, но и полезно. Он помогает бороться с отёками и может благотворно повлиять на кожу.

Не забывайте про овощи

Шашлык без овощей — ошибка. Именно свежие овощи наполняют рацион витаминами и клетчаткой, улучшают пищеварение и снижают нагрузку на ЖКТ.

И ещё пару правил

Порция должна быть разумной — в пределах 200–300 граммов. Каждый день шашлычить не стоит. А запивать жареное мясо лучше простой негазированной водой. Ни соки, ни сладкие напитки, ни даже квас не подойдут — они только добавят лишние калории.

Если всё делать правильно — шашлык может не только не испортить диету, но и укрепить её. Главное — не переборщить и держать баланс.

Уточнения

Шашлы́к — блюдо из кусочков мяса, нанизанных на шампур и приготовленных на жаре тлеющих углей в мангале, горящего газа или электронагревателя.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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