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Вес ушёл, но не навсегда: почему тело снова толстеет, даже если вы всё делали правильно

Почему возвращается вес после похудения — разбираем ключевые ошибки
2:12
Спорт

Сначала — эйфория. Вес снижается, одежда сидит лучше, в зеркале появляется давно забытая фигура. Но проходит немного времени — и стрелка весов снова ползёт вверх. Почему так происходит, если вы вроде бы всё сделали правильно?

Избыточный вес
Фото: Designed be Freepik by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Избыточный вес

На деле, причина не в слабой воле или "генетике". Проблема кроется в мелочах, которые незаметно вкрадываются в повседневность после окончания диеты.

Расслабление после победы

Когда цели достигнуты, контроль за едой ослабевает. Постепенно в рацион возвращаются привычные "вкусняшки", а порции снова становятся щедрее. Всё, что вы выстраивали месяцами, может развалиться за пару недель, если мозг решит, что "всё уже можно".

Психология

Часто лишний вес связан не только с едой, но и с внутренними конфликтами. Если они остаются неразрешёнными, тело всё ещё помнит: заедание — это способ справиться со стрессом.

Когда накрывает тревога, усталость или разочарование, рука тянется к холодильнику неосознанно. Даже самые стойкие диеты здесь не помогут, если мозг не перешёл в новый режим.

Прощание с тренировками

Многим физическая активность нужна "только чтобы похудеть". Но как только цель достигнута, зал забывается, прогулки сокращаются, а метаболизм замедляется. Тело начинает тратить меньше энергии — а еда, увы, остаётся прежней. Итог очевиден.

Сон

Это не просто отдых, а важный регулятор гормонов, влияющих на аппетит. Когда мы плохо спим, в организме нарушается баланс лептина и грелина — тех самых гормонов, что отвечают за чувство сытости и голода.

Из-за этого даже после нормального ужина может казаться, что вы голодны. Захочется перекусить чем-то сладким — и вот снова калорийный перебор.

Что помогает не сорваться

Регулярный, качественный сон и осознанное отношение к возвращению в обычную жизнь после диеты. Удержать результат — это отдельная работа, и она тоже требует внимания.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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