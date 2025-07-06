Золотые медали в руках ЦСКА? Что нужно сделать для победы

Скорость и прессинг: главные козыри ЦСКА в новом сезоне — и залог будущего чемпионства?

1:18 Your browser does not support the audio element. Спорт

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев считает, что армейский клуб имеет высокие шансы на победу в предстоящем сезоне Российской премьер-лиги. По его мнению, для этого команде необходимо сохранить текущую форму.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Вячеслав Погодин Матч ЦСКА

Пономарев отметил, что физическая подготовка ЦСКА находится на высоком уровне, а прессинг и скорость перехода из обороны в атаку впечатляют.

"Физика просто сумасшедшая. Прессинг, высокая скорость перехода из обороны в атаку, все на высочайшем уровне", — сказал Пономарев.

Он подчеркнул, что если команда продолжит играть в том же духе, что и в матчах с "Партизаном" и ОФК, то сможет завоевать золотые медали, пишет Газета.Ru.

5 июля ЦСКА одержал победу над ОФК со счётом 4:2 в матче, прошедшем в Москве. В начале встречи Игорь Дивеев дважды поразил ворота соперника, забив голы на 6-й и 22-й минутах. Тамерлан Мусаев отметился на 25-й минуте, а Кирилл Глебов — на 57-й. Урош Кабич забил гол за сербскую команду на 70-й минуте, а Милош Пантович — на 89-й с пенальти.

Уточнения

ПФК ЦСКА (полное название — АО «Профессиональный футбольный клуб ЦСКА») — российский футбольный клуб из Москвы, в прошлом — часть Центрального спортивного клуба Армии.

