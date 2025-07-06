8 недель, шесть кубиков: тренировка, которая изменит ваше тело — секреты Лизы

Как создать идеальный пресс за два месяца: советы фитнес-гуру — вы так тоже сможете

2:44 Your browser does not support the audio element. Спорт

Многие люди занимаются тренировками пресса, чтобы сделать живот плоским. Однако преимущества таких занятий выходят за рамки эстетики: они улучшают равновесие и осанку.

Фото: Designed by Freepik by prostooleh is licensed under Public domian Женская талия

25-летняя фитнес-энтузиастка Лиана (@fitzyelifts) в TikTok поделилась своим опытом, как всего за восемь недель можно достичь значительных результатов. Она продемонстрировала, что целенаправленные упражнения могут привести к заметным изменениям в теле.

Лиана рассказала, что тренировки на ски-эрге в положении на коленях помогли ей добиться "шести кубиков пресса за два месяца". Она назвала это упражнение одним из лучших наряду с подъёмами ног.

Её методы укрепления корпуса вдохновили тысячи людей, которые ищут эффективные способы тренировки мышц живота, сообщает gbnews.com.

Для выполнения упражнения на ски-эрге в положении на коленях нужно встать на колени перед тренажёром и сосредоточиться на движениях рук и туловища, имитируя движения лыжников. Важно сохранять устойчивость.

Этот вариант упражнения интенсивно задействует верхнюю часть тела и корпус, минимизируя нагрузку на ноги. Он особенно полезен для тех, кто восстанавливается после травм нижней части тела или хочет сосредоточиться на тренировке верхней части тела.

Исключая ноги из движения, можно максимально задействовать мышцы живота. Модифицированное положение обеспечивает постоянную активацию мышц пресса на протяжении каждого повторения, что делает упражнение эффективным для создания рельефа.

На своём сайте Лиана также поделилась рекомендациями по питанию. Она подчеркнула важность выбора правильных источников белка для достижения лучших результатов. Среди рекомендованных продуктов — творог, твёрдый или очень твёрдый тофу, яичные белки и другие нежирные источники белка.

Лиана объяснила, что эти продукты богаты незаменимыми аминокислотами и содержат минимальное количество жиров и углеводов. Это делает их идеальными для наращивания мышечной массы и поддержания стройной фигуры.

Она отметила, что такой подход не исключает углеводы и жиры из рациона, а лишь подчёркивает важность белка. Это позволяет более точно контролировать потребление углеводов и жиров, что способствует сбалансированному и эффективному питанию.

Сочетание тренировок на ски-эрге и стратегического подхода к питанию помогло Лиане достичь впечатляющих результатов всего за два месяца.

Уточнения

Живо́т (общеславянское, от др.-рус. животъ «жизнь, имущество» из лат. vita «жизнь») — часть тела, представляющая собой брюшную полость и её стенки.

