День независимости в Сиэтле: во время бейсбольного матча с неба прилетел лосось

Бейсбольная игра в Сиэтле началась с падения лосося на стадион

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Представьте: вы на стадионе, готовитесь к бейсбольному матчу, и вдруг — с неба падает лосось. Нет, это не начало фантастического фильма, а реальный случай, произошедший 4 июля 2024 года в Сиэтле перед игрой "Сиэтл Маринерс".

Фото: I created this work entirely by myself. by TriviaKing (talk)DWS, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Матч Маринерс

Лосось с неба: случайность или традиция

Перед матчем против "Балтимор Ориолс" на стадионе T-Mobile Park, прямо за спиной члена съёмочной группы ROOT Sports, с неба упал лосось. Сначала это выглядело как странный инцидент, но оказалось, что это часть новой традиции команды — "Salmon Run".

Новая фишка "Маринерс"

"Salmon Run" — это развлекательное шоу, которое проводится во время четвёртого иннинга домашних игр "Маринерс". Четыре гигантских лосося — King, Sockeye, Silver и Humpy — соревнуются в забеге вокруг базы, вызывая восторг у болельщиков. Каждый из них имеет свою индивидуальность:

King: мощный и гордый, носит корону и плащ.

Sockeye: любитель гранжа, в клетчатой рубашке.

Silver: техно-гик с гаджетами.

Humpy: забавный неудачник, который ещё ни разу не выигрывал.

Эта традиция быстро стала любимой среди фанатов и символизирует дух Сиэтла — города, где природа и технологии идут рука об руку.

Победа на День независимости

После необычного начала дня, "Маринерс" одержали победу над "Ориолс" со счётом 7:3. Это стало отличным завершением праздничного дня и укрепило новую традицию как часть уникального опыта посещения игр команды.

Новая форма и обсуждения в сети

К празднованию Дня независимости команда представила новые бейсболки в стиле Tar Heel blue, что вызвало бурные обсуждения в социальных сетях. Некоторые фанаты были в восторге от ностальгического дизайна, другие — скептически отнеслись к нововведению. fanrecap.com

Интересный факт

Идея "Salmon Run" вдохновлена реальной миграцией лосося в регионе Тихоокеанского Северо-Запада, где миллионы рыб возвращаются в родные реки для нереста. Таким образом, шоу не только развлекает, но и отражает культурные особенности региона.

Уточнения

Бейсбо́л (англ. baseball, от base — "база, основание" и ball — "мяч") — командная спортивная игра с бейсбольным мячом и битой.



Тради́ция (от лат. trāditiō "предание", обычай) — сложившаяся анонимно, в результате накопленного опыта, схема норм, представлений, правил и образцов, которой руководствуется в своём поведении довольно обширная и стабильная группа людей.

