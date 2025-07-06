Нервы, тени, протесты: как банальный свет стал причиной жалоб

Скандал на Уимблдоне: освещение помешало игре

1:08 Your browser does not support the audio element. Спорт

Мартону Фучовиче пришлось прервать свой матч на теннисном турнире Большого шлема из-за темноты. Однако, по крайней мере, это произошло перед финальным сетом, а не перед игрой, которая была бы финальной, которая могла бы закончить весь матч. А в случае с Беном Шелтоном именно это и произошло на Уимблдоне.

Фото: commons.wikimedia.org by Бен ЛИУ ПЕСНЯ, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Ролан Гаррос

Бен Шелтон и поклонники тенниса были шокированы и разгневаны, когда судьи остановили его матч на Уимблдоне, когда он собирался подавать на победу в матче второго круга против Ринки Хиджикаты. Американец лидировал со счетом 5-4 в третьем сете, когда матч был приостановлен в 9:29 утра по местному времени из-за плохого освещения, из-за чего он вышел из себя.

Другой судья подошел, чтобы попытаться успокоить его, но Шелтон оставался сердитым, когда он положил ракетку в сумку и приготовился вернуться в раздевалку.

Перед тем, как покинуть корт, американец получил овации от толпы на корте. Шелтону придется вернуться, чтобы закончить матч.

Уточнения

Бен Шелтон (англ. Ben Shelton; род. 9 октября 2002, Атланта) — американский теннисист, полуфиналист двух турниров Большого шлема, победитель двух турниров ATP в одиночном разряде.

