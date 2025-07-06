Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Цифровой рубль: как банки будут компенсировать задержки авиарейсов
Nissan признан самым надёжным брендом массового сегмента
Как избежать ошибок при быстрой стирке: советы от Мэри Гальярди
Вода вместо диеты: как литры превращаются в минус на весах
Пирог без глютена: простой рецепт из 3 ингредиентов – вкуснее не бывает
Полярное сияние в деталях: в этих местах белых медведей больше, чем людей
Почему огурцы цветут, но не плодоносят? Узнайте главный секрет
Выбрана лучшая песня шестидесятых годов — бессмертный шедевр
Ученые заявили, что наш мозг живет в прошлом

Нервы, тени, протесты: как банальный свет стал причиной жалоб

Скандал на Уимблдоне: освещение помешало игре
1:08
Спорт

Мартону Фучовиче пришлось прервать свой матч на теннисном турнире Большого шлема из-за темноты. Однако, по крайней мере, это произошло перед финальным сетом, а не перед игрой, которая была бы финальной, которая могла бы закончить весь матч. А в случае с Беном Шелтоном именно это и произошло на Уимблдоне.

Ролан Гаррос
Фото: commons.wikimedia.org by Бен ЛИУ ПЕСНЯ, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Ролан Гаррос

Бен Шелтон и поклонники тенниса были шокированы и разгневаны, когда судьи остановили его матч на Уимблдоне, когда он собирался подавать на победу в матче второго круга против Ринки Хиджикаты. Американец лидировал со счетом 5-4 в третьем сете, когда матч был приостановлен в 9:29 утра по местному времени из-за плохого освещения, из-за чего он вышел из себя.

Другой судья подошел, чтобы попытаться успокоить его, но Шелтон оставался сердитым, когда он положил ракетку в сумку и приготовился вернуться в раздевалку.

Перед тем, как покинуть корт, американец получил овации от толпы на корте. Шелтону придется вернуться, чтобы закончить матч.

Уточнения

Бен Шелтон (англ. Ben Shelton; род. 9 октября 2002, Атланта) — американский теннисист, полуфиналист двух турниров Большого шлема, победитель двух турниров ATP в одиночном разряде.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Моточасы важнее километража: узнайте, как продлить жизнь вашему авто
Авто
Моточасы важнее километража: узнайте, как продлить жизнь вашему авто Аудио 
Прямые джинсы — снова в топе: 6 образов, которые можно собрать из базового гардероба
Красота и стиль
Прямые джинсы — снова в топе: 6 образов, которые можно собрать из базового гардероба Аудио 
Прокачай мозг с удовольствием: этот чай оказался чудодейственным
Наука и техника
Прокачай мозг с удовольствием: этот чай оказался чудодейственным Аудио 
Популярное
Океан светится по ночам — и это очень плохой знак: начинается что-то необратимое

Океаны светятся зелёным, но за этим красивым явлением скрывается разрушительный процесс, меняющий морские экосистемы. Учёные бьют тревогу.

Воды залива Омана теряют кислород из-за вспышки Noctiluca scintillans
Гиена и человек: что связывает повадки хищников с эволюцией людей
Хищник в маске шута: за что гиен боятся и презирают даже в животном мире
Кошки, которые преданнее собак: не отпускают даже ночью, не отходят даже в обиде
Чай с мятой мощно прокачивает мозг, уверены ученые
Преимущества для России от признания Талибана: нюансы и возможности Любовь Степушова Неожиданная находка в Помпеях: как один кувшин рассказал целую историю вкуса Игорь Буккер "Дом, который построил Ясен Николаевич Засурский" — что скрывает эта книга о легендарном декане факультета журналистики МГУ Юлиана Погосова
Без химии и лимона: муравьи исчезнут за пару применений
Как жарить кабачки: один секрет для идеального результата, о котором вы не догадывались
Повернул, как велела стрелка — и попал под штраф: что не так с зелёным сигналом светофора
Повернул, как велела стрелка — и попал под штраф: что не так с зелёным сигналом светофора
Последние материалы
Ученые заявили, что наш мозг живет в прошлом
Бюджетные бальзамы и маски: какие средства действительно работают и спасают ваши волосы
Ловушки сладостей на завтрак: что нужно знать для бодрого утра
Поклонники обнаружили признаки возвращения Галкина* и Пугачевой в Латвию
Минеральная вода может быть вредной: как избежать избыточных минералов
Рубль теряет позиции: доля в турецком экспорте достигла минимума
Старое объявление о работе бортпроводницей 1940-х: какие были критерии отбора
У морских пауков органы в ногах. Как это возможно?
Выбор вишневого сорта: как получить сладкие плоды? Лайфхаки для садоводов
При каком пробеге стоит переходить с 5W-30 на 5W-40
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.