Игрок "Атлетик Бильбао" Нико Уильямс никуда не уходит, продлив контракт с любимой командой до 2035 года. Это неожиданный поворот в будущем игрока, победившего на Евро, ведь долгое время казалось, что он продолжит карьеру в "Барселоне".
Неделями тянулись мучения игрока "Атлетик Бильбао" Нико Уильямса относительно того, где он продолжит свою карьеру. Долгое время казалось, что "Барселона" станет конечным пунктом назначения для звездного футболиста сборной Испании — по словам Фабрицио Романо, стороны все уже договорились — но также сообщалось, что "Бавария" Мюнхен также подала заявку на его права игрока.
Несмотря на все это, 22-летний футболист никуда не уходит и продлит свой контракт с баскской командой до 2035 года.
"Я там, где хочу быть. С людьми, которых я очень люблю. Это мой дом", — сказал Нико Уильямс, объявляя о продлении своего контракта.
По словам испанского футболиста, победившего на Евро, это было "решение сердца" с его стороны, потому что это самое главное для него.
Николас Уильямс Артуэр (исп. Nicholas Williams Arthuer; род. 12 июля 2002, Памплона) — испанский футболист, полузащитник клуба «Атлетик» и сборной Испании. Чемпион Европы 2024.
Океаны светятся зелёным, но за этим красивым явлением скрывается разрушительный процесс, меняющий морские экосистемы. Учёные бьют тревогу.