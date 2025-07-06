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Нико Уильямс и Бильбао — вместе надолго

Нико остаётся: Вильямс продлил контракт с Атлетик Бильбао
1:11
Спорт

Игрок "Атлетик Бильбао" Нико Уильямс никуда не уходит, продлив контракт с любимой командой до 2035 года. Это неожиданный поворот в будущем игрока, победившего на Евро, ведь долгое время казалось, что он продолжит карьеру в "Барселоне".

Футбольный мяч
Фото: Вячеслав Погодин Pravda.Ru
Футбольный мяч

Неделями тянулись мучения игрока "Атлетик Бильбао" Нико Уильямса относительно того, где он продолжит свою карьеру. Долгое время казалось, что "Барселона" станет конечным пунктом назначения для звездного футболиста сборной Испании — по словам Фабрицио Романо, стороны все уже договорились — но также сообщалось, что "Бавария" Мюнхен также подала заявку на его права игрока.

Несмотря на все это, 22-летний футболист никуда не уходит и продлит свой контракт с баскской командой до 2035 года.

"Я там, где хочу быть. С людьми, которых я очень люблю. Это мой дом", — сказал Нико Уильямс, объявляя о продлении своего контракта.

По словам испанского футболиста, победившего на Евро, это было "решение сердца" с его стороны, потому что это самое главное для него.

Уточнения

Николас Уильямс Артуэр (исп. Nicholas Williams Arthuer; род. 12 июля 2002, Памплона) — испанский футболист, полузащитник клуба «Атлетик» и сборной Испании. Чемпион Европы 2024.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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