Трагедия в Ливерпуле: соратники прощаются с Жотой

Салах в шоке: реакция на гибель Диогу Жоты

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Спустя всего день после того, как испанские СМИ сообщили о смертельной автокатастрофе Диогу Жоты и его брата Андре Силвы, нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах поделился своими мыслями о трагедии.

Фото: flickr.com by Хейден Шифф, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Футбольный мяч

"У меня действительно нет слов. До вчерашнего дня я никогда не думал, что что-то может отпугнуть меня от возвращения в "Ливерпуль", — написал Мохамед Салах в социальных сетях после того, как в четверг в трагической аварии погиб его товарищ по команде Диогу Жота.

Он добавил, что ему будет крайне сложно смириться с тем фактом, что Диогу не будет с ним в команде.

"Тем, кто близок Диогу и его брату Андре, нужна вся поддержка, которую они могут получить прямо сейчас", — заключил Салах.

Уточнения

Моха́ммед Сала́х Хаме́д Мехру́з Гали́ (масри محمد صلاح حامد محروس غالى, арабское произношение: [mæˈħam.mæd sˤɑˈlɑːħ xɐˈmʲet ˈɣæːli]; род. 15 июня 1992, Нагриг, Басьюн) — египетский футболист, нападающий английского клуба «Ливерпуль» и капитан национальной сборной Египта.

