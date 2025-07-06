Трагедия в Ливерпуле: соратники прощаются с Жотой

Спустя всего день после того, как испанские СМИ сообщили о смертельной автокатастрофе Диогу Жоты и его брата Андре Силвы, нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах поделился своими мыслями о трагедии.
"У меня действительно нет слов. До вчерашнего дня я никогда не думал, что что-то может отпугнуть меня от возвращения в "Ливерпуль", — написал Мохамед Салах в социальных сетях после того, как в четверг в трагической аварии погиб его товарищ по команде Диогу Жота.
Он добавил, что ему будет крайне сложно смириться с тем фактом, что Диогу не будет с ним в команде.
"Тем, кто близок Диогу и его брату Андре, нужна вся поддержка, которую они могут получить прямо сейчас", — заключил Салах.
Моха́ммед Сала́х Хаме́д Мехру́з Гали́ (масри محمد صلاح حامد محروس غالى, арабское произношение: [mæˈħam.mæd sˤɑˈlɑːħ xɐˈmʲet ˈɣæːli]; род. 15 июня 1992, Нагриг, Басьюн) — египетский футболист, нападающий английского клуба «Ливерпуль» и капитан национальной сборной Египта.
Океаны светятся зелёным, но за этим красивым явлением скрывается разрушительный процесс, меняющий морские экосистемы. Учёные бьют тревогу.