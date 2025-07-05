Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Фёдор Смолов перевёл 1 млн рублей в качестве компенсации за скандал в Кофемании
Центральные банки БРИКС договорились развивать цифровые активы
Почему цветки баклажанов пустоцветы: топ-5 причин и решений
Мэр города взял невесту из болота: мексиканский чиновник женился на крокодиле
Финал ещё не сыгран, а Реал уже в выигрыше — Кубок мира клубов
Успокаивающие чаи: секреты приготовления для расслабления и гармонии
Как избежать долгого ожидания багажа: простой совет от профессионалов
Мышечная память и сутулость: как 5 минут у стенки могут изменить вашу жизнь
Гибриды животных, которые действительно существуют: от бифало до ягулева

Трое фаворитов, один титул: кто возьмёт верх?

Алькарас, Киргиос и Синнер — главные интриги теннисного лета
1:07
Спорт

Ник Кирьос пообщался с бывшим тренером Серены Уильямс Патриком Муратоглу в откровенном интервью, в котором на этот раз выступил в качестве репортера.

Янник Синнер
Фото: commons.wikimedia.org by Beireke1, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Янник Синнер

В ходе разговора также обсуждалось будущее двух финалистов "Ролан Гаррос" Янника Синнера и Карлоса Алькараса. В то время как французский тренер считает, что испанца ждет более масштабная карьера, Кирьос в этом не так уверен и объяснил, почему он так думает.

"Я бы поставил на Синнера, потому что Алькарасу нравятся девушки. Он легко отвлекается и слишком много тусуется. Это единственная причина, которую я вижу, в то время как Янник гораздо более стабилен", — сказал он.

Тренер добавил, что Синнер более уравновешен. Секрет кроется в его менталитете.

"Если мы посмотрим на сезоны, то Алькарас проиграл больше матчей, чем Синнер. Почему? Потому что он не всегда присутствует в игре. Его результаты колеблются. Синнер, с другой стороны, всегда постоянен", — добавил он.

Уточнения

Я́нник Си́ннер (нем. и итал. Jannik Sinner; род. 16 августа 2001, Сан-Кандидо, Италия) — итальянский теннисист; первая ракетка мира в одиночном разряде.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Я не верил ушам: шок Макача от публики Уимблдона
Новости спорта
Я не верил ушам: шок Макача от публики Уимблдона Аудио 
Атака SIM swap: пользователи в Европе теряют доступ к телефону и банковским сервисам
Наука и техника
Атака SIM swap: пользователи в Европе теряют доступ к телефону и банковским сервисам Аудио 
Моточасы важнее километража: узнайте, как продлить жизнь вашему авто
Авто
Моточасы важнее километража: узнайте, как продлить жизнь вашему авто Аудио 
Популярное
Океан светится по ночам — и это очень плохой знак: начинается что-то необратимое

Океаны светятся зелёным, но за этим красивым явлением скрывается разрушительный процесс, меняющий морские экосистемы. Учёные бьют тревогу.

Воды залива Омана теряют кислород из-за вспышки Noctiluca scintillans
Гиена и человек: что связывает повадки хищников с эволюцией людей
Хищник в маске шута: за что гиен боятся и презирают даже в животном мире
Кошки, которые преданнее собак: не отпускают даже ночью, не отходят даже в обиде
Без химии и лимона: муравьи исчезнут за пару применений
Преимущества для России от признания Талибана: нюансы и возможности Любовь Степушова Неожиданная находка в Помпеях: как один кувшин рассказал целую историю вкуса Игорь Буккер "Дом, который построил Ясен Николаевич Засурский" — что скрывает эта книга о легендарном декане факультета журналистики МГУ Юлиана Погосова
Чай с мятой мощно прокачивает мозг, уверены ученые
Как жарить кабачки: один секрет для идеального результата, о котором вы не догадывались
Повернул, как велела стрелка — и попал под штраф: что не так с зелёным сигналом светофора
Повернул, как велела стрелка — и попал под штраф: что не так с зелёным сигналом светофора
Последние материалы
Мэр города взял невесту из болота: мексиканский чиновник женился на крокодиле
Финал ещё не сыгран, а Реал уже в выигрыше — Кубок мира клубов
Успокаивающие чаи: секреты приготовления для расслабления и гармонии
Как избежать долгого ожидания багажа: простой совет от профессионалов
Мышечная память и сутулость: как 5 минут у стенки могут изменить вашу жизнь
Гибриды животных, которые действительно существуют: от бифало до ягулева
Учёные спорят: что скрывает яркость объекта 3I/ATLAS, который был выброшен из другой звёздной системы
Пищевые тренды 2025 года: самые перспективные суперфуды для здоровья и энергии
Лучшие автомобили до 700 тысяч рублей в 2025 году
Выглядит на миллион, стоит копейки: 3 бюджетных материала, которые не отличить от люкса
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.