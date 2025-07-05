Трое фаворитов, один титул: кто возьмёт верх?

Алькарас, Киргиос и Синнер — главные интриги теннисного лета

1:07 Your browser does not support the audio element. Спорт

Ник Кирьос пообщался с бывшим тренером Серены Уильямс Патриком Муратоглу в откровенном интервью, в котором на этот раз выступил в качестве репортера.

Фото: commons.wikimedia.org by Beireke1, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Янник Синнер

В ходе разговора также обсуждалось будущее двух финалистов "Ролан Гаррос" Янника Синнера и Карлоса Алькараса. В то время как французский тренер считает, что испанца ждет более масштабная карьера, Кирьос в этом не так уверен и объяснил, почему он так думает.

"Я бы поставил на Синнера, потому что Алькарасу нравятся девушки. Он легко отвлекается и слишком много тусуется. Это единственная причина, которую я вижу, в то время как Янник гораздо более стабилен", — сказал он.

Тренер добавил, что Синнер более уравновешен. Секрет кроется в его менталитете.

"Если мы посмотрим на сезоны, то Алькарас проиграл больше матчей, чем Синнер. Почему? Потому что он не всегда присутствует в игре. Его результаты колеблются. Синнер, с другой стороны, всегда постоянен", — добавил он.

Уточнения

Я́нник Си́ннер (нем. и итал. Jannik Sinner; род. 16 августа 2001, Сан-Кандидо, Италия) — итальянский теннисист; первая ракетка мира в одиночном разряде.

