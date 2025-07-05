Почему для Мадрида этот турнир стал победой вне зависимости от результата

"Реал Мадрид" серьезно отнесся к Клубному чемпионату мира в США, о чем свидетельствует назначение Хаби Алонсо и подписание контрактов с Дином Хейсеном и Трентом Александром-Арнольдом.
Хотя вратарь Тибо Куртуа подчеркнул важность действительно престижного титула, нельзя игнорировать финансовые последствия турнира. Хотя продажи билетов не оправдали ожиданий ФИФА, "Реал" стал самой большой достопримечательностью в США.
Мадридская команда привлекла больше всего зрителей — и заработала больше всего денег на данный момент.
Хабье́р Ало́нсо Ола́но (исп. и баск. Xabier Alonso Olano), более известный как Ха́би Алонсо (исп. и баск. Xabi Alonso; род. 25 ноября 1981, Толоса, Страна Басков) — испанский футболист, полузащитник, тренер.
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