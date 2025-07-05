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Почему для Мадрида этот турнир стал победой вне зависимости от результата

Финал ещё не сыгран, а Реал уже в выигрыше — Кубок мира клубов
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Спорт

"Реал Мадрид" серьезно отнесся к Клубному чемпионату мира в США, о чем свидетельствует назначение Хаби Алонсо и подписание контрактов с Дином Хейсеном и Трентом Александром-Арнольдом.

Реал Мадрид
Фото: commons.wikimedia.org by Little Savage, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Реал Мадрид

Хотя вратарь Тибо Куртуа подчеркнул важность действительно престижного титула, нельзя игнорировать финансовые последствия турнира. Хотя продажи билетов не оправдали ожиданий ФИФА, "Реал" стал самой большой достопримечательностью в США.

Мадридская команда привлекла больше всего зрителей — и заработала больше всего денег на данный момент.

Уточнения

Хабье́р Ало́нсо Ола́но (исп. и баск. Xabier Alonso Olano), более известный как Ха́би Алонсо (исп. и баск. Xabi Alonso; род. 25 ноября 1981, Толоса, Страна Басков) — испанский футболист, полузащитник, тренер.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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