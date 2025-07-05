Хьюго Экитике предельно ясно выразил свою позицию по поводу потенциального перехода в Ливерпуль. Представитель Айнтрахта Франкфурт раскрывает шансы на то, что нападающий перейдет в Энфилд в летнее трансферное окно.
Ливерпуль был чрезвычайно активен в летнее трансферное окно. Менеджер Арне Слот и спортивный директор Ричард Хьюз уже этим летом подписали Флориана Вирца, Милоша Керкеза, Джереми Фримпонга, Армина Печи и Фредди Вудмана, а также должен присоединиться Георгий Мамардашвили.
Клуб из Мерсисайда еще не закончил, и Слот рассчитывает приобрести нового нападающего этим летом. Однако в этом контексте было бы упущением игнорировать тот факт, что Ливерпуль в настоящее время находится в трауре после кончины нападающего Диогу Жоты, который трагически погиб в автокатастрофе в Испании.
Поскольку клуб скорбит о душераздирающей потере Жоты, Ливерпуль вряд ли начнет активные переговоры с потенциальными целями трансфера еще несколько дней, пока они не смирятся с разрушительными новостями.
«Ливерпу́ль» (полное название — Футбольный клуб «Ливерпуль», англ. Liverpool Football Club, английское произношение: ['lɪvəpu:l 'futbɔ:l klʌb]) — английский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, расположенного в графстве Мерсисайд.
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