Две неожиданные замены в основе на матч с мюнхенцами

Стратегия с сюрпризом: ПСЖ удивил стартовым составом против Баварии

1:00 Your browser does not support the audio element. Спорт

Французский футбольный клуб ПСЖ в эту субботу встретился с "Баварией". Матч закончился со счетом 2:0 в пользу французов.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Футбольный мяч

В довольно необычной атмосфере "Пари Сен-Жермен" подготовился к схватке с "Баварией" в четвертьфинале Клубного чемпионата мира. Усталость от изнурительного сезона, переезды, погодные условия, незначительные травмы и влияние трагедии со смертью Диогу Жоты на состав португальских игроков сборной — ПСЖ приходится иметь дело со многими факторами.

Первая тенденция прослеживается в стартовом составе парижан. Играть вышел Усман Дембеле. После возвращения на поле, где он вышел примерно на двадцать минут против "Интер Майами" (4-0), чемпион мира 2018 года в стартовом составе сегодня оформил гол в ворота противника.

Второй мяч в ворота мюнхенцев забил Дезире Дуэ.

Уточнения

«Пари́ Сен-Жерме́н» (фр. Paris Saint-Germain Football Club; французское произношение: ​ [paʁi sɛ̃ ʒɛʁmɛ̃]) или ПСЖ (фр. PSG) — французский профессиональный футбольный клуб из Парижа.

