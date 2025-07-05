Французский футбольный клуб ПСЖ в эту субботу встретился с "Баварией". Матч закончился со счетом 2:0 в пользу французов.
В довольно необычной атмосфере "Пари Сен-Жермен" подготовился к схватке с "Баварией" в четвертьфинале Клубного чемпионата мира. Усталость от изнурительного сезона, переезды, погодные условия, незначительные травмы и влияние трагедии со смертью Диогу Жоты на состав португальских игроков сборной — ПСЖ приходится иметь дело со многими факторами.
Первая тенденция прослеживается в стартовом составе парижан. Играть вышел Усман Дембеле. После возвращения на поле, где он вышел примерно на двадцать минут против "Интер Майами" (4-0), чемпион мира 2018 года в стартовом составе сегодня оформил гол в ворота противника.
Второй мяч в ворота мюнхенцев забил Дезире Дуэ.
«Пари́ Сен-Жерме́н» (фр. Paris Saint-Germain Football Club; французское произношение: [paʁi sɛ̃ ʒɛʁmɛ̃]) или ПСЖ (фр. PSG) — французский профессиональный футбольный клуб из Парижа.
Океаны светятся зелёным, но за этим красивым явлением скрывается разрушительный процесс, меняющий морские экосистемы. Учёные бьют тревогу.