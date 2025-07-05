С 2025-го — автоматическая дисквалификация за пять предупреждений

Жёлтая революция: ЛФП изменит систему карточек в Лиге 1

1:14 Your browser does not support the audio element. Спорт

LFP объявила об изменении правил, регулирующих дисквалификацию за накопление желтых карточек во всех внутренних соревнованиях. Теперь пять желтых карточек, полученных в течение сезона, будут приводить к автоматической дисквалификации на следующий матч.

Фото: freepik.com by pikisuperstar, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Футбольный мяч

Профессиональная футбольная лига объявила в эту пятницу об изменениях в дисциплинарных правилах относительно применения автоматических отстранений.

До сих пор это правило заключалось в автоматическом применении отстранения на один матч для игрока или менеджера, который получает три желтые карточки в течение десяти матчей. Отныне и с начала сезона 2025-2026 правило будет заключаться в автоматической дисквалификации на один матч после получения пяти желтых карточек, независимо от периода в десять матчей.

Такое решение было принято "рабочей группой по улучшению продукта", созданной Советом директоров LFP, "ссылаясь на практику других лиг". LFP указывает, что это новое правило будет применяться к Лиге 1 и Лиге 2, а также к Кубку Франции и Кубку чемпионов.

Уточнения

Профессиона́льная футбо́льная ли́га (ПФЛ) — организация, входившая в систему российского футбола.

