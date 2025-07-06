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Вес встал и не двигается: методы, которые запускают сброс снова — без мучений и голодовки

Тело не худеет: почему вес встал при похудении и как это исправить?
1:50
Спорт

Когда вы начинаете худеть, килограммы часто уходят быстро. Но вот наступает момент, когда вес замирает — и ни туда, ни сюда. Что происходит? Диетолог Светлана Кашицкая в эфире телеканала "Беларусь 1" объяснила, почему стрелка весов останавливается и что с этим делать.

Девушка с весами
Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik
Девушка с весами

Цифры не главное

Возьмите за правило замерять также объемы бедер, живота, талии. Проследите, меняются ли они в течение времени. Если объемы уменьшаются, значит вы продолжаете худеть, несмотря на то, что вес стоит на месте.

Но иногда и объемы будто застывают. Тогда вы столкнулись с эффектом плато — организм адаптировался к новым условиям. Это нормальное явление для худеющего человека.

Что нужно сделать? Тактика простая: обязательно стоит что-то поменять. Если вы питались дробно, пять раз в день, уберите один прием пищи, например, перекус, — объяснила она.

Главная идея — удивить организм

Если вы питались большими порциями — уменьшите их. Если вы придерживались правильного питания, не разрешали себе ни одного вредного продукта, введите один приём пищи, когда вы будете позволять себе высококалорийную еду. Например, съешьте пиццу или пасту.

Если вы только корректировали питание, добавьте физическую активность. Или же поменяйте характер тренировок, если они у вас были. Вы занимались плаваньем? Теперь сходите на танцы. Вы посещали тренажёрный зал? Значит запишитесь на йогу.

Любое такое изменение приведёт к результату. Если же самостоятельно справиться не получится, всегда можно обратиться к диетологу за помощью.

Уточнения

Похудение — снижение массы тела живого организма человека.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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