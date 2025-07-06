Худеют даже те, кто ест ночью: секрет не в диете, а в простой утренней привычке

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Спорт

Когда дело доходит до похудения, большинство людей сосредотачиваются на питании, подсчёте калорий и тренировках. Но есть одна деталь, которую часто упускают — обычная вода. А ведь именно она может ускорить обмен веществ, уменьшить чувство голода и улучшить общее самочувствие.

Девушка пьёт воду
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка пьёт воду

Для здоровья

Для того чтобы сохранить свои почки здоровыми, предотвратить развитие камней и других проблем с мочевыводящим трактом, нужно пить только чистую воду. Кроме этого, теплая чистая вода, принятая натощак, улучшает желчеотток. Адекватный водный режим, то есть регулярное потребление воды в течение дня, также улучшает моторику кишечника и снижает риски развития запоров, — пояснила специалист.

Красивая кожа

Кофе, чай, компоты и сладкие напитки не заменят воду. Именно вода помогает поддерживать здоровье кожи и запускать процессы очищения организма.

Если пить достаточно жидкости в день, то улучшится текстура кожи, она станет мягкой и гладкой, цвет будет более ровным, очищение будет происходить быстрее благодаря ускорению обмена веществ, уменьшится уровень пигментации.

Похудение

А для тех, кто мечтает сбросить вес, вода — это вообще верный союзник. При снижении веса адекватное употребление чистой воды способствует более быстрому и более комфортному похудению. Потому что жидкость повышает метаболизм, очищает организм от шлаков и снижает аппетит. Кроме того, употребление большого количества воды помогает организму перестать удерживать жидкость, что приводит к снижению веса.

Сколько именно нужно пить

Оптимальное потребление жидкости в сутки — 30-40 мл чистой воды на килограмм веса. Так, женщина должна получать в среднем 2,7 литра (примерно 11 стаканов) воды в день, а мужчина — около 3,7 литра (15 стаканов) в день. Пожилым людям стоит особенно контролировать питьевой режим, так как с возрастом чувство жажды ослабевает.

Таким образом, если вы хотите не только улучшить здоровье, но и ускорить похудение — начните с простого: пейте достаточно воды.

Уточнения

Похудение — снижение массы тела живого организма человека.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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