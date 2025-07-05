Секрет похудения без диет: эксперт раскрывает простой, но эффективный метод

Как сжечь до 500 ккал в день без диет и спортзала: секрет тренера

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Главный секрет похудения — не в жестких диетах и изнуряющих тренировках, а в повседневных привычках, рассказала Акулина Бахтурина, старший тренер сети студий LEVITA.

Фото: commons.wikimedia.org by Книжная пыль, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Лестница

Важно увеличить дневную активность, но не обязательно идти в спортзал.

"Например, пешком до магазина вместо вызова курьера на дом. Или домой идем по лестнице вместо вызова лифта. Кстати, начать можно со спусков, а позже добавить и подъемы. Полезно приплясывать у плиты, пока готовишь, бегать за ребенком на детской площадке", — посоветовала Бахтурина.

Откажитесь от машины и замените ее велосипедом или прогулками. Даже небольшие изменения в повседневной жизни помогут сжигать больше калорий, заверила эксперт.

Ученые называют такие действия NEAT (Non-Exercise Activity Thermogenesis) — энергия, которую мы тратим на движения, не связанные с тренировками. Увеличение NEAT на 200-400 ккал в день может привести к потере до 2 кг жира в месяц без диет, сообщает Газета.Ru.

Попробуйте работать стоя, ходить по комнате во время разговора по телефону или использовать напоминания на телефоне для коротких разминок каждый час.

Слишком строгие ограничения в питании могут привести к срывам. Допускайте "вкусняшки" в разумных количествах, если ваше питание сбалансировано.

Чем больше времени мы проводим за экраном, тем меньше двигаемся. Поставьте таймеры на 45-50 минут просмотра и вставайте размяться. Делайте домашние дела под сериал, убирайте телефон за час до сна для улучшения качества отдыха.

Не обязательно идти на пробежку после тяжелого дня, но найдите альтернативу: прогулку, растяжку или танцы. Даже быстрая уборка дома — это движение, которое приносит пользу.

Секрет тонуса в мелочах, которые становятся привычкой. Выбирайте осознанные действия 3-5 раз в день: пройтись пешком, не переедать, позволить себе десерт. Это поможет сжигать до 500 ккал в день без стресса и диет.

Уточнения

Физи́ческая культу́ра (от греч. φύσις — «природа» и лат. cultura — «возделываю, обрабатываю землю», сокр. физкульту́ра, физра́, в школе — разг. физ-ра) — система спортивной деятельности, направленная на гармоничное развитие духовных и физических сил человека.



