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Вместо таблеток и тренировок — одна привычка, которая чинит организм по полной

Польза велосипеда: тело больше не напоминает о себе болями
2:14
Спорт

Велосипед уже давно вышел за пределы "просто транспорта". Сегодня он легко может заменить абонемент в спортзал, а заодно — стать терапией от хандры, лишнего веса и проблем с сосудами. На одном из популярных каналов о здоровом образе жизни рассказали, чем полезны ежедневные велопрогулки — и это гораздо больше, чем просто сжигание калорий.

Мужчина с велосипедом
Фото: unsplash.com by Родион Куцаев, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Мужчина с велосипедом

Работает как сердце, так и для сердца

Регулярная езда на велосипеде укрепляет сердечную мышцу, снижает давление, улучшает кровоток — и в итоге вдвое уменьшает риск инфаркта. А еще велотренировки помогают держать сосуды в тонусе и не дают крови застаиваться — это важно, особенно если сидячая работа.

Варикозу вход запрещён

Педалирование отлично разгоняет кровь в ногах, снижая вероятность варикозного расширения вен. И если в венах раньше словно стояла пробка, то после регулярных поездок она "рассасывается" — и это без таблеток.

"Отказаться от высоких каблуков, поддерживать здоровый вес", — советует врач.

Мышцы — в тонусе, даже если не в спортзале

Катание на велосипеде задействует практически всё: ноги, ягодицы, пресс, спину. Основная нагрузка ложится на квадрицепсы, бицепсы бедер, икры и ягодицы, а мышцы пресса и спины отвечают за устойчивость. Когда вы едете по неровной дороге — подключаются плечи и руки. Так что тренируется всё тело, не вставая со седла.

Больше выносливости — меньше килограммов

Велосипед — это не только про красивые ноги, но и про выносливость. Со временем организм привыкает к нагрузкам, можно ехать дольше и быстрее — и сжигать больше калорий. Это отличная кардиотренировка, особенно если дополнить её нормальным питанием.

Хорошее настроение в комплекте

Велосипед не только качает тело, но и чинит мозги. Катание снижает уровень кортизола — гормона стресса — и запускает выработку эндорфинов, которые отвечают за чувство счастья. Особенно если крутить педали вечером — это помогает быстрее заснуть и глубже спать.

Уточнения

Велосипе́д — колёсное транспортное средство (или спортивный снаряд), приводимое в движение мускульной силой человека через ножные педали или через ручные рычаги.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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