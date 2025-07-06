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Чемпионка Европы по бегу раскрыла личную тайну, которая потрясла всё её окружение

Ирландская бегунья Циара Мэгиан сообщила о раке после победы в Риме
2:54
Спорт

В начале лета 2024 года имя Циары Мэгиан не сходило с заголовков: она стала чемпионкой Европы в беге на 1500 метров, завоевав долгожданное золото на первенстве в Риме. Победа стала венцом её многолетних усилий — до этого она уже брала бронзу в 2016-м и серебро в 2022-м.

Циара Мэгиан
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Циара Мэгиан

Но через несколько недель её жизнь резко изменилась.

"Это было шоком", — рассказала спортсменка о диагнозе

4 июля 2025 года Циара Мэгиан обратилась к своим подписчикам в Instagram, открыв правду, которую долго держала в себе.

"Несколько недель назад мне поставили диагноз — у меня рак. Я начала лечение и полна решимости пройти этот путь с той же самоотдачей, с какой я тренировалась все эти годы", — сказала Магиан.

Пост собрал тысячи комментариев поддержки. Болельщики, спортсмены, тренеры — все были потрясены. Но сама Циара сохраняет оптимизм.

"Я сильная. Я окружена потрясающими людьми и чувствую любовь каждого, кто написал мне. Сейчас мне нужно немного времени и уединения, чтобы сосредоточиться на себе", — говорит она.

От боли к триумфу: путь чемпионки

Сейчас сложно представить, что всего за месяц до своего признания она финишировала первой на европейском чемпионате. В финале на римском стадионе Мэгиан показала невероятную волю: на последнем круге она резко ускорилась и буквально вырвала победу у британки Джорджи Белл.

"Я видела Белл на экране стадиона и подумала: 'Нет, сегодня — мой день'. Я не отдам эту победу", — рассказывает Магиан.

Эта медаль стала не просто наградой — это был символ её упорства и силы характера. В тот момент никто не знал, какой личный бой уже начинался в её жизни.

Травмы, операции — и надежда на Олимпиаду

В интервью Мэгиан призналась, что последние сезоны были очень непростыми. После операций на ахилловом сухожилии и перерыва в подготовке она едва успела восстановиться к чемпионату в Риме. Многие списывали её со счетов, но она доказала обратное.

Сейчас же, несмотря на болезнь, она продолжает верить в возвращение на трек. В её планах — участие в Олимпийских играх в Лос-Анджелесе в 2028 году.

Сила — не только в мышцах

История Циары Мэгиан — не только о спорте. Это рассказ о внутренней силе, упрямстве и человеческой уязвимости. О том, как даже чемпионы могут оказаться на грани. И как важно в такие моменты не оставаться в одиночестве.

Уточнения

Лёгкая атле́тика — олимпийский вид спорта.

Рак или злокачественная опухоль, — болезнь.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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