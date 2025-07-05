Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как легко продлить срок службы вашего двигателя: 5 важных советов прямо сейчас!
Жажда, которая может стоить жизни: что нужно знать владельцу собаки
Как снизить риск солнечного удара: советы врача для любителей пляжа
Шокирующее откровение: Прохор Шаляпин рассказал о своих трудностях на 130 квадратных метрах
Клубничный компот без стерилизации: заготовка на зиму за 40 минут
Учёные из Техаса создали 3D-смолу с переменной жёсткостью
Новый навык Насти Ивлеевой: как она делает сыр и масло своими руками
Домохозяйки делятся рецептом: скорлупа и капля моющего средства заменяют бытовую химию
Как приготовить куриные рулеты в сметанном соусе — 10 шагов

Не повторяй это дома: чёрный список упражнений, которые могут привести к травмам

10 упражнений, которые могут навредить: чёрный список для тренировки
5:09
Спорт

Всё больше людей подключаются к фитнесу, вдохновившись видео с трендовых платформ, таких как TikTok, и пытаются повторить популярные упражнения. Но не каждое из них безопасно, и иногда тренировка, обещающая результаты, может закончиться болезненной травмой. Мы собрали чёрный список упражнений, которые могут причинить больше вреда, чем пользы, и предложили альтернативы, которые действительно работают.

Жим лёжа
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Жим лёжа

Скручивания для пресса: опасные простоты

Что не так

  • Скручивания — классическое упражнение для пресса, но при неправильной технике они создают дополнительную нагрузку на поясницу. Особенно, если вы тянете шею руками или не поддерживаете поясницу. Это может привести к болям в спине и даже к травмам дисков.

Что сделать вместо этого

  • Попробуйте планку или упражнение "велосипед" — они не перегружают позвоночник и лучше активируют мышцы пресса.

Армейские жимы за голову: риск для плеч

Почему это опасно

  • При поднятии тяжести над головой важно контролировать каждое движение. Если у вас проблемы с гибкостью плечевых суставов, это упражнение может привести к растяжениям и воспалению.

Что заменить

  • Замените его на жим сидя или разведение гантелей в стороны — такие варианты укрепляют плечи без угрозы для суставов.

Бёрпи: не для всех

Почему это вредно

  • Хотя бёрпи популярны, они могут быть слишком интенсивными для новичков и людей с проблемами с коленями и спиной. Резкие прыжки и падения увеличивают шанс на травмы суставов.

Что заменить

  • Попробуйте более щадящие низкоударные вариации бёрпи, такие как выпады или работу с эспандерами.

Приседания с наклоном вперёд: перегрузка на спину

Что не так

  • Если в приседаниях тело наклоняется слишком вперёд, это создает нагрузку на поясницу. Особенно если колени выходят за линию носков, что может привести к травмам коленных суставов.

Что заменить

Сосредоточьтесь на правильной технике приседаний с минимальным наклоном. Также отлично работают широкие приседания, которые равномерно распределяют нагрузку.

Махи ногами в стороны: перегрузка тазобедренного сустава

Почему это опасно

  • Это упражнение перегружает тазобедренный сустав и может вызвать воспаление связок. Хотя оно выглядит безобидно, чрезмерная нагрузка на суставы может привести к повреждениям.

Что заменить

  • Попробуйте выпады с боковым шагом или упражнение "мостик", которое прокачивает ягодицы без лишней нагрузки на суставы.

Подтягивания с широким хватом: не для новичков

Почему это вредно

  • Для большинства новичков подтягивания с широким хватом — это не только сложно, но и опасно. Неправильная техника может привести к растяжениям плечевых и локтевых связок.

Что заменить

  • Если подтягивания с широким хватом вам пока не даются, попробуйте подтягивания с узким хватом или используйте эспандер для постепенного укрепления мышц.

Слишком большие веса без контроля

Почему это вредно

  • Работа с большими весами без контроля может привести к перенапряжению суставов и повреждениям связок, даже если вы опытный атлет.

Что заменить

  • Начинайте с лёгких весов и увеличивайте нагрузку постепенно, внимательно следя за техникой выполнения каждого упражнения.

Прыжки на твёрдую поверхность: удар по суставам

Что не так

  • Прыжки на твёрдую поверхность без амортизации, например, на бетон, могут вызвать сильное воздействие на суставы, особенно колени и позвоночник.

Что заменить

  • Выбирайте мягкие покрытия, например резиновые коврики или тренажёры с амортизацией. В идеале замените прыжки на упражнения с низким воздействием, такие как бег на эллиптическом тренажёре.

Скачки через обруч или верёвку: слишком резкие для новичков

Почему это вредно

  • Для новичков такие упражнения могут быть слишком резкими, особенно для коленей и лодыжек. Людям с лишним весом или проблемами с суставами они могут принести травму.

Что заменить

  • Попробуйте тренировки с меньшей нагрузкой на суставы, такие как ходьба с отягощениями или плавание.

Растяжка до боли: путь к травмам

Почему это опасно

  • Многие считают, что растяжка до боли — это залог гибкости. На самом деле, это может привести к травмам мышц и связок и даже ухудшить гибкость.

Что заменить

  • Проводите плавную растяжку, где вы чувствуете растяжение, но не боль. Регулярная и умеренная растяжка даст максимальный эффект.

Безопасность превыше всего

Тренировки — это ключ к здоровью, но важно помнить: не все упражнения подходят для всех. Следите за техникой, избегайте перегрузок и фокусируйтесь на безопасности. Не забывайте, что фитнес — это не только прогресс, но и забота о своём теле.

Уточнения

Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Кофе с маслом: не только новинка, но и мощное оружие в похудении
Еда и рецепты
Кофе с маслом: не только новинка, но и мощное оружие в похудении
Прокачай мозг с удовольствием: этот чай оказался чудодейственным
Наука и техника
Прокачай мозг с удовольствием: этот чай оказался чудодейственным Аудио 
Популярное
Притормозил — и всё равно попал: почему камеры фиксируют скорость до того, как вы подумали

Узнайте, на каком расстоянии от камеры нужно сбросить скорость, чтобы избежать штрафа. Советы от ГАИ и основные правила безопасности на дорогах.

Правила вождения: когда стоит сбрасывать скорость, чтобы не попасть на штраф
Обычная зарядка стала причиной пожара — как избежать этого
Тихий убийца в вашей розетке: как простая ошибка с зарядкой может уничтожить ваш дом
Вернуться к детству: как повторить легендарные венгерские маринованные огурцы "Глобус" у себя дома
Будьте настороже: 7 опасных животных России, о которых вам стоит знать
Преимущества для России от признания Талибана: нюансы и возможности Любовь Степушова Неожиданная находка в Помпеях: как один кувшин рассказал целую историю вкуса Игорь Буккер "Дом, который построил Ясен Николаевич Засурский" — что скрывает эта книга о легендарном декане факультета журналистики МГУ Юлиана Погосова
Пожизненные права: 6 секретов, почему вам могут отказать в замене удостоверения
Почему 10-15 тысяч километров между заменами масла — это миф: узнайте правду
Хищник в маске шута: за что гиен боятся и презирают даже в животном мире
Хищник в маске шута: за что гиен боятся и презирают даже в животном мире
Последние материалы
Как легко продлить срок службы вашего двигателя: 5 важных советов прямо сейчас!
10 упражнений, которые могут навредить: чёрный список для тренировки
Жажда, которая может стоить жизни: что нужно знать владельцу собаки
Как снизить риск солнечного удара: советы врача для любителей пляжа
Шокирующее откровение: Прохор Шаляпин рассказал о своих трудностях на 130 квадратных метрах
Клубничный компот без стерилизации: заготовка на зиму за 40 минут
Учёные из Техаса создали 3D-смолу с переменной жёсткостью
Новый навык Насти Ивлеевой: как она делает сыр и масло своими руками
Домохозяйки делятся рецептом: скорлупа и капля моющего средства заменяют бытовую химию
Как приготовить куриные рулеты в сметанном соусе — 10 шагов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.