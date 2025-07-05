Не повторяй это дома: чёрный список упражнений, которые могут привести к травмам

Всё больше людей подключаются к фитнесу, вдохновившись видео с трендовых платформ, таких как TikTok, и пытаются повторить популярные упражнения. Но не каждое из них безопасно, и иногда тренировка, обещающая результаты, может закончиться болезненной травмой. Мы собрали чёрный список упражнений, которые могут причинить больше вреда, чем пользы, и предложили альтернативы, которые действительно работают.
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Жим лёжа
Скручивания для пресса: опасные простоты
Что не так
Скручивания — классическое упражнение для пресса, но при неправильной технике они создают дополнительную нагрузку на поясницу. Особенно, если вы тянете шею руками или не поддерживаете поясницу. Это может привести к болям в спине и даже к травмам дисков.
Что сделать вместо этого
Попробуйте планку или упражнение "велосипед" — они не перегружают позвоночник и лучше активируют мышцы пресса.
Армейские жимы за голову: риск для плеч
Почему это опасно
При поднятии тяжести над головой важно контролировать каждое движение. Если у вас проблемы с гибкостью плечевых суставов, это упражнение может привести к растяжениям и воспалению.
Что заменить
Замените его на жим сидя или разведение гантелей в стороны — такие варианты укрепляют плечи без угрозы для суставов.
Бёрпи: не для всех
Почему это вредно
Хотя бёрпи популярны, они могут быть слишком интенсивными для новичков и людей с проблемами с коленями и спиной. Резкие прыжки и падения увеличивают шанс на травмы суставов.
Что заменить
Попробуйте более щадящие низкоударные вариации бёрпи, такие как выпады или работу с эспандерами.
Приседания с наклоном вперёд: перегрузка на спину
Что не так
Если в приседаниях тело наклоняется слишком вперёд, это создает нагрузку на поясницу. Особенно если колени выходят за линию носков, что может привести к травмам коленных суставов.
Что заменить
Сосредоточьтесь на правильной технике приседаний с минимальным наклоном. Также отлично работают широкие приседания, которые равномерно распределяют нагрузку.
Махи ногами в стороны: перегрузка тазобедренного сустава
Почему это опасно
Это упражнение перегружает тазобедренный сустав и может вызвать воспаление связок. Хотя оно выглядит безобидно, чрезмерная нагрузка на суставы может привести к повреждениям.
Что заменить
Попробуйте выпады с боковым шагом или упражнение "мостик", которое прокачивает ягодицы без лишней нагрузки на суставы.
Подтягивания с широким хватом: не для новичков
Почему это вредно
Для большинства новичков подтягивания с широким хватом — это не только сложно, но и опасно. Неправильная техника может привести к растяжениям плечевых и локтевых связок.
Что заменить
Если подтягивания с широким хватом вам пока не даются, попробуйте подтягивания с узким хватом или используйте эспандер для постепенного укрепления мышц.
Слишком большие веса без контроля
Почему это вредно
Работа с большими весами без контроля может привести к перенапряжению суставов и повреждениям связок, даже если вы опытный атлет.
Что заменить
Начинайте с лёгких весов и увеличивайте нагрузку постепенно, внимательно следя за техникой выполнения каждого упражнения.
Прыжки на твёрдую поверхность: удар по суставам
Что не так
Прыжки на твёрдую поверхность без амортизации, например, на бетон, могут вызвать сильное воздействие на суставы, особенно колени и позвоночник.
Что заменить
Выбирайте мягкие покрытия, например резиновые коврики или тренажёры с амортизацией. В идеале замените прыжки на упражнения с низким воздействием, такие как бег на эллиптическом тренажёре.
Скачки через обруч или верёвку: слишком резкие для новичков
Почему это вредно
Для новичков такие упражнения могут быть слишком резкими, особенно для коленей и лодыжек. Людям с лишним весом или проблемами с суставами они могут принести травму.
Что заменить
Попробуйте тренировки с меньшей нагрузкой на суставы, такие как ходьба с отягощениями или плавание.
Растяжка до боли: путь к травмам
Почему это опасно
Многие считают, что растяжка до боли — это залог гибкости. На самом деле, это может привести к травмам мышц и связок и даже ухудшить гибкость.
Что заменить
Проводите плавную растяжку, где вы чувствуете растяжение, но не боль. Регулярная и умеренная растяжка даст максимальный эффект.
Безопасность превыше всего
Тренировки — это ключ к здоровью, но важно помнить: не все упражнения подходят для всех. Следите за техникой, избегайте перегрузок и фокусируйтесь на безопасности. Не забывайте, что фитнес — это не только прогресс, но и забота о своём теле.
Уточнения
Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.