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Как искусственный интеллект довёл Эмму Радукану до истерики

Слёзы Радукану и ИИ вместо судей: скандал на Уимблдоне
2:38
Спорт

Эмма Радукану покинула Уимблдон 2025 после драматичного поражения от первой ракетки мира Аринс Сабаленки. Однако не только результат матча стал поводом для обсуждений — британская теннисистка открыто раскритиковала новую систему электронного определения аутов, внедрённую на турнире.

Эмма Радукану
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Эмма Радукану

Спорный момент, изменивший ход матча

В третьем раунде Радукану столкнулась с Ариной Сабаленко, и матч обещал быть напряжённым. Однако в ключевой момент первого сета при счёте 2:4 и 15:0 в пользу Сабаленки, система электронного определения аутов зафиксировала мяч в поле, хотя повтор показал, что он был вне границ. Этот эпизод стал поворотным: Сабаленка набрала очки и в итоге выиграла матч со счётом 7-6 (8-6), 6-4.

"Вы тоже видели, что мяч был вне поля, верно?", — выразила своё недовольство Радукану прямо на корте, обратившись к судье

"Этот вызов был явно ошибочным. Разочаровывает, что на таком уровне турнира допускаются такие промахи. Надеюсь, они смогут это исправить.", — добавила она после матча.

Борьба до последнего мяча

Несмотря на поражение, Радукану показала впечатляющую игру. В первом сете она имела сетбол, а во втором вела 4:1, прежде чем Сабаленка смогла переломить ход встречи. Матч длился более двух часов и стал настоящим испытанием для обеих спортсменок.

"Эмма играла невероятно и заставила меня бороться за каждый мяч. Я счастлива, что смогла победить.", — отметила уровень игры соперницы Сабаленка.

ИИ на корте: благо или проблема

С 2025 года Уимблдон полностью перешёл на систему электронного определения аутов, заменив человеческих судей. Хотя технология призвана повысить точность, случаи, подобные произошедшему в матче Радукану, вызывают вопросы о её надёжности. Ранее другие игроки также выражали сомнения в корректности работы системы.

Взгляд в будущее

"Это поражение трудно принять, но оно мотивирует меня работать ещё усерднее. Я хочу укрепить свою игру, чтобы в решающие моменты быть увереннее.", — настроена оптимистично Радукану.

Несмотря на спад в рейтинге, Радукану продолжает демонстрировать высокий уровень и стремится вернуться в топ-10 мирового тенниса.

Уточнения

Иску́сственный интелле́кт или ИИ (англ. artificial intelligence; AI) в самом широком смысле — это интеллект, демонстрируемый машинами, в частности компьютерными системами.

Техноло́гия (от др.-греч. τέχνη "искусство, мастерство, умение" + λόγος "слово; мысль, смысл, понятие") — совокупность методов и инструментов для достижения желаемого результата; в широком смысле — применение научного знания для решения практических задач.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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