Как искусственный интеллект довёл Эмму Радукану до истерики

Эмма Радукану покинула Уимблдон 2025 после драматичного поражения от первой ракетки мира Аринс Сабаленки. Однако не только результат матча стал поводом для обсуждений — британская теннисистка открыто раскритиковала новую систему электронного определения аутов, внедрённую на турнире.
В третьем раунде Радукану столкнулась с Ариной Сабаленко, и матч обещал быть напряжённым. Однако в ключевой момент первого сета при счёте 2:4 и 15:0 в пользу Сабаленки, система электронного определения аутов зафиксировала мяч в поле, хотя повтор показал, что он был вне границ. Этот эпизод стал поворотным: Сабаленка набрала очки и в итоге выиграла матч со счётом 7-6 (8-6), 6-4.
"Вы тоже видели, что мяч был вне поля, верно?", — выразила своё недовольство Радукану прямо на корте, обратившись к судье
"Этот вызов был явно ошибочным. Разочаровывает, что на таком уровне турнира допускаются такие промахи. Надеюсь, они смогут это исправить.", — добавила она после матча.
Несмотря на поражение, Радукану показала впечатляющую игру. В первом сете она имела сетбол, а во втором вела 4:1, прежде чем Сабаленка смогла переломить ход встречи. Матч длился более двух часов и стал настоящим испытанием для обеих спортсменок.
"Эмма играла невероятно и заставила меня бороться за каждый мяч. Я счастлива, что смогла победить.", — отметила уровень игры соперницы Сабаленка.
С 2025 года Уимблдон полностью перешёл на систему электронного определения аутов, заменив человеческих судей. Хотя технология призвана повысить точность, случаи, подобные произошедшему в матче Радукану, вызывают вопросы о её надёжности. Ранее другие игроки также выражали сомнения в корректности работы системы.
"Это поражение трудно принять, но оно мотивирует меня работать ещё усерднее. Я хочу укрепить свою игру, чтобы в решающие моменты быть увереннее.", — настроена оптимистично Радукану.
Несмотря на спад в рейтинге, Радукану продолжает демонстрировать высокий уровень и стремится вернуться в топ-10 мирового тенниса.
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