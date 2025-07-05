Мощный старт: Рыбакина громит — и идёт дальше

Елена Рыбакина продолжает уверенное шествие по Уимблдону-2025, демонстрируя впечатляющую форму и стремление к новым вершинам.
Во втором круге турнира казахстанская теннисистка, занимающая 11-е место в мировом рейтинге, встретилась с гречанкой Марией Саккари (77-я ракетка мира). Матч завершился победой Рыбакиной со счётом 6:3, 6:1. За 1 час и 3 минуты на корте Елена выполнила шесть эйсов, допустила три двойные ошибки и реализовала пять из восьми брейк-пойнтов.
В первом круге Рыбакина обыграла армянку Элину Аванесян (49-я ракетка мира) со счётом 6:2, 6:1. Матч длился 1 час и 1 минуту. Елена выполнила три подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять из шести брейк-пойнтов.
С этими победами Рыбакина вышла в третий круг Уимблдона пятый год подряд, повторив достижение Серены Уильямс. По данным OptaAce, её процент побед на Уимблдоне составляет 87,5%, что является четвёртым результатом в Открытую эру.
Следующий шаг
В третьем круге Елена встретится с победительницей матча между Кларой Таусон и Анной Калинской. Учитывая текущую форму Рыбакиной, болельщики с нетерпением ждут продолжения её успешного выступления на турнире.
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