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Из доставщика в звезду Уимблдона: как Карсон Брэнстин покорила мир тенниса

История Карсон Брэнстин: как она покорила Уимблдон
1:53
Спорт

Она проиграла, но стала главной героиней Уимблдона. Американская теннисистка Карсон Брэнстин впервые попала в основную сетку легендарного турнира и сразу же вышла на корт против первой ракетки мира Арины Соболенко. Победить не удалось — 6:1, 7:5 — но уже сам выход на этот уровень стал маленьким чудом. Особенно если знать, где она была всего несколько месяцев назад.

Ракетка и мячи для большого тенниса
Фото: commons.wikimedia.org by Vladsinger at English Wikipedia, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Ракетка и мячи для большого тенниса

В феврале 2025 года 24-летняя Брэнстин оказалась на грани. Финансовой поддержки не было, теннисные турниры не покрывали даже расходы на бензин. Девушка, чтобы выжить, устроилась доставщиком Uber Eats в Лос-Анджелесе.

"Я посмотрела на счёт — там было $26. Я просто заплакала. Не позвонила родителям — не хотела, чтобы они злились. Вместо этого позвонила друзьям…" — вспоминает Карсон.

После тренировки она садилась за руль и развозила заказы. Так продолжалось, пока ей не удалось пройти в финал турнира в Канкуне, а потом — квалификацию Уимблдона, пишет fanpage.it.

В Британии её уже окрестили "самой красивой дебютанткой Уимблдона". Её модельная внешность и история золушки, вставшей с колен, покорили таблоиды и болельщиков.

Сама Арина Соболенко после матча призналась:

"Когда я увидела, с кем играю, подумала: "Боже, какая красивая девушка!" — но на корте быстро поняла, что передо мной ещё и отличный игрок".

За участие в первом круге Уимблдона Брэнстин заработала 77 тысяч евро — больше половины всех своих карьерных призовых до этого момента. Теперь она поднимется в рейтинге примерно на 20 позиций и может войти в топ-100.

Уточнения

Уимблдонский турнир 2025 (англ. The 2025 Wimbledon Championships) — 138-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира серии Большого шлема, проводящегося в Уимблдоне (Лондон, Великобритания) на кортах местного Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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