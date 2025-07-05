Из доставщика в звезду Уимблдона: как Карсон Брэнстин покорила мир тенниса

Она проиграла, но стала главной героиней Уимблдона. Американская теннисистка Карсон Брэнстин впервые попала в основную сетку легендарного турнира и сразу же вышла на корт против первой ракетки мира Арины Соболенко. Победить не удалось — 6:1, 7:5 — но уже сам выход на этот уровень стал маленьким чудом. Особенно если знать, где она была всего несколько месяцев назад.
В феврале 2025 года 24-летняя Брэнстин оказалась на грани. Финансовой поддержки не было, теннисные турниры не покрывали даже расходы на бензин. Девушка, чтобы выжить, устроилась доставщиком Uber Eats в Лос-Анджелесе.
"Я посмотрела на счёт — там было $26. Я просто заплакала. Не позвонила родителям — не хотела, чтобы они злились. Вместо этого позвонила друзьям…" — вспоминает Карсон.
После тренировки она садилась за руль и развозила заказы. Так продолжалось, пока ей не удалось пройти в финал турнира в Канкуне, а потом — квалификацию Уимблдона, пишет fanpage.it.
В Британии её уже окрестили "самой красивой дебютанткой Уимблдона". Её модельная внешность и история золушки, вставшей с колен, покорили таблоиды и болельщиков.
Сама Арина Соболенко после матча призналась:
"Когда я увидела, с кем играю, подумала: "Боже, какая красивая девушка!" — но на корте быстро поняла, что передо мной ещё и отличный игрок".
За участие в первом круге Уимблдона Брэнстин заработала 77 тысяч евро — больше половины всех своих карьерных призовых до этого момента. Теперь она поднимется в рейтинге примерно на 20 позиций и может войти в топ-100.
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