Смена эпохи в Наполи Баскет: Пуллен раскрыл будущее своей карьеры

Любимец Неаполя прощается? Пуллен намекает на конец эры

1:39 Your browser does not support the audio element. Спорт

Сообщение, опубликованное Джейкобом Пулленом в соцсетях, вызвало настоящий резонанс в Неаполе. Один из главных символов современной эпохи клуба, разыгрывающий, натурализованный гражданин Грузии, дал понять: его история в "Наполи Баскет" может подойти к концу.

Фото: commons.wikimedia.org by AL.Eyad, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Баскетбол

Пуллен опубликовал эмоциональное сообщение, которое звучит как прощание:

"Неаполь всегда будет занимать особое место в моем сердце. Город и болельщики фантастические, но, к сожалению, я не думаю, что новый владелец или новый тренер хотят видеть меня в Неаполе. Но люди всегда будут хотеть меня в Неаполе, и это любовь".

Слова Пуллена стали подтверждением слухов, циркулировавших в последние недели. Команда переживает перестройку — сменился владелец, тренерский штаб, и, судя по всему, планы клуба больше не включают ветерана, которому в этом году исполняется 36 лет, пишет spazionapoli.it.

Пуллен был не просто игроком, он стал любимцем публики. Его вклад в успехи клуба — от матчей, когда всё висело на волоске, до победы в Кубке Италии — не подлежит сомнению. И даже несмотря на возможное расставание, болельщики не сомневаются: Пуллен останется частью ДНК "Наполи Баскет".

Клуб официально пока не комментировал ситуацию. Но очевидно: решение связано не с игрой Пуллена, а с курсом, который берёт руководство. И хотя спортсмен говорит о "нежелании тренера и владельца", в его словах нет обиды — только благодарность и тепло по отношению к городу.

Уточнения

Баскетбо́л (англ. basket «корзина» + ball «мяч») — спортивная командная игра с мячом, в которой мяч забрасывают руками в кольцо соперника.

