Хотите сильный и подтянутый живот? Попробуйте упражнение, о котором вы никогда не слышали

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Мощное изометрическое упражнение для стабилизаторов корпуса и пресса

1:06 Your browser does not support the audio element. Спорт

Когда речь заходит о тренировке пресса, большинство представляют себе скручивания, подъемы ног и бесконечные "велосипеды". Но, по мнению преподавателя пилатеса и йоги Анушки Шенн, всё куда проще — и глубже.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Девушка выполняет упражнение на спине

В интервью изданию Men Today она назвала одно упражнение, которое способно задействовать всю мускулатуру корпуса, включая глубокие мышцы, о существовании которых многие даже не догадываются.

Упражнение называется Hollow Body Hold, что дословно переводится как "пустое тело", но в России его чаще называют "Лодочка". Несмотря на кажущуюся простоту, это одно из самых мощных изометрических упражнений для пресса. То есть в нём не нужно двигаться — вся магия происходит за счёт удержания позиции и постоянного мышечного напряжения.

Шенн объясняет: при правильном выполнении активируются не только поверхностные мышцы, но и глубокие стабилизаторы корпуса. Это развивает не только силу, но и выносливость, улучшает осанку и укрепляет поясницу.

Уточнения

Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

