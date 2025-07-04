Лондонская битва за немецкого нападающего: кто победит?

Тоттенхэм включился в гонку за звёздного форварда U21

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"Тоттенхэм Хотспур" сейчас рассматривает возможность приобретения немецкой звезды, но им, возможно, придется выдержать конкуренцию со стороны двух соперников по Премьер-лиге, чтобы заполучить игрока.

Фото: freepik.com by jannoon028, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Футбольный мяч

Чемпионат Европы среди игроков до 21 года оказался отличной площадкой для лучших молодых игроков со всего континента, чтобы продемонстрировать свои навыки на большой сцене, а за турниром пристально следят специалисты по поиску талантов.

Один из тех, чья репутация, несомненно, росла, — немецкий нападающий Нельсон Вайпер, забивший четыре гола на турнире, в том числе в финале против Англии, который "Молодые львы" выиграли со счетом 3:2 в дополнительное время, сохранив трофей.

20-летний игрок сыграл всего 698 минут за "Майнц" в их кампании Бундеслиги в прошлом сезоне, забив три гола и отдав две голевые передачи, но его выступления в Словении привлекли к нему внимание "Тоттенхэм Хотспур" и двух других команд.

The Sun утверждает, что игра футболиста Майнца произвела впечатление на скаутов Тоттенхэма, которые теперь внимательно следят за его ситуацией.

Руководство Lilywhites считает, что центральный нападающий может стать сильным дополнением к их команде, и "готово к переходу" за ним.

Однако им приходится сталкиваться с конкуренцией со стороны лондонских соперников Brentford и West Ham United, которые также стремятся заполучить Вайпера.

Уточнения

Не́льсон Фе́ликс Па́трик Ва́йпер (нем. Nelson Felix Patrick Weiper; родился 17 марта 2005) — немецкий футболист, нападающий клуба «Майнц 05».

