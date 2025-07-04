Тренер Циципаса: Такой неподготовленности я ещё не видел

Иванишевич о Циципасе: Я в шоке — с моим коленом я в три раза в лучшей форме

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После того, как Горан Иванишевич тренировал Новака Джоковича с 2019 по 2024 год, он недавно присоединился к команде Стефаноса Циципаса. Но как только началось сотрудничество, хорват не стеснялся в выражениях о своем новом подопечном.

Фото: commons.wikimedia.org by JC, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Стефанос Циципас

Он был особенно критичен после поражения Циципаса в первом круге Уимблдона от француза Валентина Руайе (3-6, 2-6, затем уход на пенсию).

"Как мне вернуть его в топ-10? Он хочет, но ничего не делает. Он все время говорит: "Я хочу, я хочу", но я не вижу никакого прогресса. Я был в шоке; я никогда в жизни не видел игрока настолько неподготовленным", — сказал тренер.

Уточнения

Сте́фанос Циципа́с (греч. Στέφανος Τσιτσιπάς; род. 12 августа 1998, Афины) — греческий теннисист.

