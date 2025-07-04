Чешский теннисист в замешательстве: Это точно Уимблдон?

Я не верил ушам: шок Макача от публики Уимблдона

2:17 Your browser does not support the audio element. Спорт

Томаш Макач вел захватывающую пятисетовую теннисную войну с превосходным датчанином-квалификатором Аугустом Хольмгреном, не сумев реализовать три матчбола и проиграв в финальном супер-тай-брейке.

Фото: commons.wikimedia.org by Бен ЛИУ ПЕСНЯ, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Ролан Гаррос

Он сыграл самый длинный матч в своей карьере в Лондоне и покинул Уимблдон с горечью, вызванной в основном странным поведением судей.

Тяжелое поражение после показательного результата 6:7, 7:6, 7:6, 5:7, 6:7. Томаш Макач столкнулся с неудержимым датским динамитом в Лондоне и нашел только слова признательности 192-му игроку в мире.

"Это был очень сложный матч, я не знаю, что сказать. Мне не хватило одного очка, чтобы выиграть, а он в той игре нанес два удара. Он показал отличную игру, он был смелее и лучше в финальном супер-тай-брейке. Желаю ему всего наилучшего в следующем раунде", — сказал 24-летний чех на пресс-конференции.

Он вышел на матч физически и эмоционально истощенным. Помимо напряжённого марафона с неудачным финалом, ему также было трудно переварить инцидент, произошедший после четвертого сета.

Макач попросил у судьи перерыв, чтобы переодеться в сухую одежду, но его просьба была отклонена.

"Я был очень удивлён, потому что никогда раньше не менял одежду во время матча. Когда играешь четыре с половиной часа и не можешь переодеться, это странно. Я думаю, что этот судья не должен выполнять эту работу, потому что я не думаю, что у него есть мозги", — не понял Макач.

Чех выразил протест, и женщина из организаторской команды турнира пришла, чтобы урегулировать ситуацию на относительно удаленном корте номер 12.

"Она сказала мне, что я могу переодеться, но мне нужно успеть вовремя. Поэтому она сказала, что я могу переодеться в туннеле рядом с кортом, где были зрители, и они положат передо мной полотенце. Поэтому я сказал: "Хорошо, это Уимблдон? Здорово", — рассказал он.

Предложение организатора переодеться практически среди зрителей зацепило его.

Уточнения

Уимблдо́н (англ. Wimbledon / 'wɪmbld(ə)n/), ист. Wymbeldon (XIII в.), Wimbleton (XIV в.), Wymelton (XVI в.) — юго-западный район (дистрикт) Лондона. Входит в состав административного района (боро) Мертон и расположен в 11,3 км от Чаринг-Кроссa. Известен как место проведения Уимблдонского теннисного турнира и (до 2002 года) база одноимённого клуба футбольной Премьер-лиги.

