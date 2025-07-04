Экспедиция в Пакистан закончилась смертью: Колухова не вернулась

Альпинистка Клара Колоухова, которая была первой чешской женщиной, покорившей три высочайшие вершины мира — Эверест, К2 и Канченджангу, упала при попытке восхождения на пакистанскую Нангапарбат.
Портал Pamir Times сообщил, что чешская альпинистка погибла. Однако полиция пока не прибыла на место ее падения, которое может занять несколько дней.
"Пожалуйста, давайте подождем. Давайте помолимся. И давайте подождем", — предостерегают ее друзья и знакомые от окончательных выводов о судьбе альпинистки.
По словам представителя районного управления в районе Диамер, трагедия произошла рано утром в четверг недалеко от базового лагеря Бунар.
"Альпинист упал с высоты между лагерем I и лагерем II", — сказал он. "По предварительным данным, причиной аварии стал взрыв кислородного баллона", — цитирует его сервер Aktuálně.cz.
Остальные члены экспедиции вернулись в базовый лагерь после аварии и, по данным Pamir Times, заявили, что Колоучова не пережила падение. Однако тело альпинистки осталось на месте крушения, куда власти уже отправили полицейскую команду и носильщиков. Полиция заявила, что будет использовать вертолет для извлечения тела после определения его точного местонахождения.
Пакиста́н (урду پاکِستان [paːkɪˈst̪aːn] — «земля чистых», англ. Pakistan [ˈpækɪstæn] или [pɑːkiˈstɑːn]), полное название — Исла́мская Респу́блика Пакиста́н (урду اسلامی جمہوریہ پاکِستان Ислами́ Джумхури́я Пакиста́н, англ. Islamic Republic of Pakistan) — государство в Южной Азии, образованное в результате раздела территории Британской Индии в 1947 году.
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