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Экспедиция в Пакистан закончилась смертью: Колухова не вернулась

Трагедия на Нанга-Парбат: погибла альпинистка Колухова
1:27
Спорт

Альпинистка Клара Колоухова, которая была первой чешской женщиной, покорившей три высочайшие вершины мира — Эверест, К2 и Канченджангу, упала при попытке восхождения на пакистанскую Нангапарбат.

Горы в Грузии
Фото: commons.wikimedia.org by Aleksey Muhranoff, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Горы в Грузии

Портал Pamir Times сообщил, что чешская альпинистка погибла. Однако полиция пока не прибыла на место ее падения, которое может занять несколько дней.

"Пожалуйста, давайте подождем. Давайте помолимся. И давайте подождем", — предостерегают ее друзья и знакомые от окончательных выводов о судьбе альпинистки.

По словам представителя районного управления в районе Диамер, трагедия произошла рано утром в четверг недалеко от базового лагеря Бунар.

"Альпинист упал с высоты между лагерем I и лагерем II", — сказал он. "По предварительным данным, причиной аварии стал взрыв кислородного баллона", — цитирует его сервер Aktuálně.cz.

Остальные члены экспедиции вернулись в базовый лагерь после аварии и, по данным Pamir Times, заявили, что Колоучова не пережила падение. Однако тело альпинистки осталось на месте крушения, куда власти уже отправили полицейскую команду и носильщиков. Полиция заявила, что будет использовать вертолет для извлечения тела после определения его точного местонахождения.

Уточнения

Пакиста́н (урду پاکِستان [paːkɪˈst̪aːn] — «земля чистых», англ. Pakistan [ˈpækɪstæn] или [pɑːkiˈstɑːn]), полное название — Исла́мская Респу́блика Пакиста́н (урду اسلامی جمہوریہ پاکِستان Ислами́ Джумхури́я Пакиста́н, англ. Islamic Republic of Pakistan) — государство в Южной Азии, образованное в результате раздела территории Британской Индии в 1947 году.
 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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