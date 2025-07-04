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Мировой футбол в зверином обличии: узнай, кто чей талисман

Кого символизируют тигры, волки и львы? Маскоты команд клубного чемпионата мира
3:24
Спорт

Когда мяч катится, игроки — это зрелище. Но за пределами поля талисманы, харизматичные персонажи, которые символизируют идентичность и ценности каждого клуба, также привлекают внимание.

Футбольный мяч
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Футбольный мяч

А для любителей природы вот любопытная деталь: многие из этих талисманов вдохновлены реальными животными, чьи истории, поведение и значения выходят далеко за рамки футбола.

Клубный чемпионат мира ФИФА 2025 года, крупнейшее международное клубное соревнование, обещает стать историческим. Впервые турнир пройдет в расширенном формате, объединив 32 команды с разных континентов на американской земле.

От львов до пчел, стервятников и орлов: ознакомьтесь с животными-талисманами клубов, прошедших в 1/8 финала, и узнайте немного о видах, которые вдохновили на создание этих фигурок.

Некоторые команды, которые также прошли в турнире, не перечислены здесь, потому что у них нет талисманов, официально связанных с животными, например, у Real Madrid, у которого нет талисмана, или Botafogo, представленного Manequinho, статуей, вдохновленной символом Брюсселя, столицы Бельгии.

Также не включены такие клубы, как Fluminense, талисманом которого является Guerreirinho, и Manchester City, который использует двух инопланетных персонажей в качестве своих официальных талисманов. У Monterrey из Мексики символом является бульдог, домашнее животное.

Аль-Хиляль

Официальный талисман этого клуба — синяя акула, которая усиливает визуальную идентичность клуба, известного как "синий гигант" Саудовской Аравии. Источником вдохновения послужила синяя акула (Prionace glauca), один из самых распространенных видов в океанах, обитающий в тропических и умеренных водах по всему миру.

Бавария Мюнхен — Медведь Берни

Немецкий клуб представляет медведь Берни, официальный талисман игр и мероприятий. Хотя невозможно сказать, к какому виду он относится, наиболее близким к нему является бурый медведь (Ursus arctos), сильное всеядное млекопитающее и символ храбрости в нескольких европейских культурах.

Бенфика — Орлица Витория

У португальской "Бенфики" талисманом является орлица Витория, которая летает над стадионом перед игрой в очень традиционной сцене. Это белоголовый орлан (Haliaeetus leucocephalus) с размахом крыльев до двух метров и прекрасным зрением. Национальный символ Соединенных Штатов, он олицетворяет мужество и свободу.

"Боруссия Дортмунд" — пчела Эмма

Дружелюбная Эмма — талисман "Боруссии Дортмунд", олицетворяющий традиционную желтую майку клуба. Пчелы необходимы для опыления и поддержания экосистем, а также являются символами коллективной работы и дисциплины.

"Челси" — Лев

Лев — символическое животное "Челси", изображенное на гербе английского клуба и представленное в его официальных кампаниях. Африканский лев (Panthera leo) — один из крупнейших наземных плотоядных, известный своей силой и лидерством.

Уточнения

Персонаж-талисман маско́т (от англ. mascot — «человек, животное или объект, приносящий удачу») — практически любой узнаваемый персонаж, антропоморфный и не очень, олицетворяющий собой некий коллектив: школу, спортивную команду, сообщество, воинское подразделение, мероприятие или бренд.

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