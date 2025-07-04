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Слёзы Клоппа: вот что случилось с Диогу Жотой

Мне тяжело, я убит: Клопп эмоционально отреагировал на новость о Жоте
1:02
Спорт

Бывший тренер "Ливерпуля" и тренер сборной Германии Юрген Клопп опубликовал заявление, в котором выразил свои мысли после трагического известия о смерти Диогу Жоты и его брата Андре.

Футбольный мяч
Фото: Вячеслав Погодин Pravda.Ru
Футбольный мяч

Родившийся в Штутгарте специалист был тем человеком, который привел Жоту на "Энфилд" в 2020 году и был его тренером до лета 2024 года, когда его сменил Арне Слотт.

Вот что написал Клопп:

"Это трудное время для меня! Должна быть более веская причина для всего этого, но я ее не вижу! Я опустошен известием о кончине Диогу и его брата Андре. Диогу был не только фантастическим футболистом, но и настоящим другом, заботливым мужем и любящим отцом! Его будет ужасно не хватать. Мои молитвы, мысли и силы с Рютте, детьми, семьей, друзьями и всеми, кто их любил! Покойтесь с миром. С любовью, Юрген".

Уточнения

Ю́рген Но́рберт Клопп (нем. Jürgen Norbert Klopp, немецкое произношение: [ˈjʏʁɡn̩ ˈklɔp] ; род. 16 июня 1967[…], Штутгарт) — немецкий футбольный тренер, ранее выступавший как футболист на позиции защитника.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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