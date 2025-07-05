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Забудьте про 10 000 шагов — миф, который мешает наслаждаться прогулками: сколько нужно для здоровья

Почему 10 000 шагов — миф: рекомендации по ходьбе для здоровья
2:23
Спорт

Ходьба — один из самых простых и доступных способов поддерживать здоровье и форму. Наверняка слышали, что нужно проходить 10 тысяч шагов в день, но откуда взялась эта цифра и правда ли она универсальна?

Ходьба
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ходьба

Предыстория

Число 10 000 шагов появилось благодаря рекламной кампании японского производителя шагомеров в 1960-х. Позже эта цифра стала популярной в фитнес-среде по всему миру. При таком объеме ходьбы сжигается около 300-350 калорий, что помогает поддерживать вес и активизировать метаболизм.

Уровень активности у всех разный: менее 5000 шагов — это малоподвижный образ жизни, а 7000 и выше — уже активный. Ходьба снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, улучшает настроение и даже продлевает жизнь.

Важный элемент

Очень важный момент — при ходьбе выделяются миокины. Миокины — это белки, которые вырабатываются мышечными клетками во время активности. Они помогают мозгу и защищают от нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера и Паркинсона.

Всемирная организация здравоохранения рекомендует гулять минимум 30 минут в день. Это может быть одна длинная прогулка или несколько коротких.

Все зависит от возраста

Конкретное число шагов зависит от возраста:

  • молодые до 40 лет — 12 000 шагов и больше;
  • взрослые старше 40 — от 7500 до 10 000;
  • пожилые старше 65 — от 5000 до 7500.

Кроме того, важна скорость ходьбы: быстрая ходьба приносит больше пользы, чем медленная.

Чтобы увеличить количество шагов, советуют:

  • выходить на остановку раньше или позже;
  • пользоваться лестницей вместо лифта;
  • ходить в магазин, который чуть дальше;
  • чаще гулять на свежем воздухе.

Для похудения ходьба может заменить спорт — нужно проходить 5-7 км в день, чтобы создавать дефицит калорий. Но важно также следить за питанием.

"10 тысяч шагов — это не строгая норма, а рекомендация для поддержания здоровья", — подчеркивают врачи.

Уточнения

Ходьба́ — способ передвижения организма (человека или иного существа), либо подражающего ему механизма; осуществляется в результате сложной координированной деятельности скелетных мышц и конечностей.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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