Забудьте про 10 000 шагов — миф, который мешает наслаждаться прогулками: сколько нужно для здоровья

Ходьба — один из самых простых и доступных способов поддерживать здоровье и форму. Наверняка слышали, что нужно проходить 10 тысяч шагов в день, но откуда взялась эта цифра и правда ли она универсальна?
Число 10 000 шагов появилось благодаря рекламной кампании японского производителя шагомеров в 1960-х. Позже эта цифра стала популярной в фитнес-среде по всему миру. При таком объеме ходьбы сжигается около 300-350 калорий, что помогает поддерживать вес и активизировать метаболизм.
Уровень активности у всех разный: менее 5000 шагов — это малоподвижный образ жизни, а 7000 и выше — уже активный. Ходьба снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, улучшает настроение и даже продлевает жизнь.
Очень важный момент — при ходьбе выделяются миокины. Миокины — это белки, которые вырабатываются мышечными клетками во время активности. Они помогают мозгу и защищают от нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера и Паркинсона.
Всемирная организация здравоохранения рекомендует гулять минимум 30 минут в день. Это может быть одна длинная прогулка или несколько коротких.
Конкретное число шагов зависит от возраста:
Кроме того, важна скорость ходьбы: быстрая ходьба приносит больше пользы, чем медленная.
Чтобы увеличить количество шагов, советуют:
Для похудения ходьба может заменить спорт — нужно проходить 5-7 км в день, чтобы создавать дефицит калорий. Но важно также следить за питанием.
"10 тысяч шагов — это не строгая норма, а рекомендация для поддержания здоровья", — подчеркивают врачи.
Ходьба́ — способ передвижения организма (человека или иного существа), либо подражающего ему механизма; осуществляется в результате сложной координированной деятельности скелетных мышц и конечностей.
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