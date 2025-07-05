Забудьте про 10 000 шагов — миф, который мешает наслаждаться прогулками: сколько нужно для здоровья

Почему 10 000 шагов — миф: рекомендации по ходьбе для здоровья

2:23 Your browser does not support the audio element. Спорт

Ходьба — один из самых простых и доступных способов поддерживать здоровье и форму. Наверняка слышали, что нужно проходить 10 тысяч шагов в день, но откуда взялась эта цифра и правда ли она универсальна?

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ходьба

Предыстория

Число 10 000 шагов появилось благодаря рекламной кампании японского производителя шагомеров в 1960-х. Позже эта цифра стала популярной в фитнес-среде по всему миру. При таком объеме ходьбы сжигается около 300-350 калорий, что помогает поддерживать вес и активизировать метаболизм.

Уровень активности у всех разный: менее 5000 шагов — это малоподвижный образ жизни, а 7000 и выше — уже активный. Ходьба снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, улучшает настроение и даже продлевает жизнь.

Важный элемент

Очень важный момент — при ходьбе выделяются миокины. Миокины — это белки, которые вырабатываются мышечными клетками во время активности. Они помогают мозгу и защищают от нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера и Паркинсона.

Всемирная организация здравоохранения рекомендует гулять минимум 30 минут в день. Это может быть одна длинная прогулка или несколько коротких.

Все зависит от возраста

Конкретное число шагов зависит от возраста:

молодые до 40 лет — 12 000 шагов и больше;

взрослые старше 40 — от 7500 до 10 000;

пожилые старше 65 — от 5000 до 7500.

Кроме того, важна скорость ходьбы: быстрая ходьба приносит больше пользы, чем медленная.

Чтобы увеличить количество шагов, советуют:

выходить на остановку раньше или позже;

пользоваться лестницей вместо лифта;

ходить в магазин, который чуть дальше;

чаще гулять на свежем воздухе.

Для похудения ходьба может заменить спорт — нужно проходить 5-7 км в день, чтобы создавать дефицит калорий. Но важно также следить за питанием.

"10 тысяч шагов — это не строгая норма, а рекомендация для поддержания здоровья", — подчеркивают врачи.

Уточнения

Ходьба́ — способ передвижения организма (человека или иного существа), либо подражающего ему механизма; осуществляется в результате сложной координированной деятельности скелетных мышц и конечностей.

