Минус 10 кг — плюс проблемы со здоровьем: 5 опасных диет, после которых можно оказаться в больнице

Российские врачи предупредили: 5 диет, ведущих к госпитализации

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Пляжный сезон в разгаре, и времени "влезть" в любимый купальник всё меньше. Многие решаются на жёсткие диеты из интернета, обещающие минус 5-10 кг за неделю. Но за стремительным похудением может последовать удар по здоровью — вплоть до инсульта. Врачи рассказали, какие диеты особенно опасны и как худеть безопасно.

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Экспресс-диета

Диета, которая обещает быстрый результат за 3-7 дней, всегда выглядит заманчиво: до 10 килограммов "тают" почти сразу.

"Экспресс-диеты замедляют обмен веществ, что может привести к увеличению веса даже при соблюдении обычного или низкокалорийного рациона", — врачи предупреждают.

Организм воспринимает такие эксперименты как стресс и начинает накапливать жировую ткань про запас. К тому же вес после диеты быстро возвращается. А для людей с проблемами ЖКТ — например, с язвой — такие диеты особенно опасны.

Монодиета

Суть проста: вы едите только один продукт — гречку, яблоки, кефир, что угодно. И в итоге организм получает серьёзный дефицит витаминов и питательных веществ.

Монодиеты, основанные на употреблении одного продукта или группы, могут привести к дефициту питательных веществ и проблемам со здоровьем из-за отсутствия разнообразия в питании.

Даже краткосрочная монодиета может вызвать вздутие, обострение гастрита, а в некоторых случаях — тревожность или депрессию на фоне однообразного питания.

Кетодиета

Многие считают её золотым стандартом — никаких углеводов, больше жиров. Но на деле такая схема может серьёзно подорвать здоровье.

Кетодиета может быть опасна для людей с заболеваниями печени, поджелудочной железы и сердечно-сосудистой системы из-за высокого содержания жиров и нехватки углеводов — важного источника энергии для мозга и мышц, в том числе сердечной.

Без углеводов растёт уровень "плохого" холестерина, что увеличивает риск инфаркта и инсульта.

Диета с экстремально низкой калорийностью

На таких диетах можно есть, но очень мало — около 800-1200 ккал в день. Вроде бы не голодовка, но последствия всё равно серьёзные.

Диеты с экстремально низким потреблением калорий способствуют дефициту витаминов и минералов, снижению мышечной массы и нарушению обмена веществ. Вес уходит, но не за счёт жира — вы теряете мышцы. И когда диета заканчивается, килограммы возвращаются.

Детокс-диета

Соковая диета, как её ещё называют, — модный и "чистый" способ сбросить до 6 кг за неделю. Только вот уходит не жир, а мышцы, а организм страдает от дефицита.

Детокс-диеты, при которых рекомендуется употреблять только специальные соки или напитки, могут вызывать электролитный дисбаланс, усталость и снижение иммунитета, а также проблемы с почками и печенью.

Свежевыжатые соки могут навредить желудку и кишечнику: вызвать изжогу, тошноту и гастрит. А вместо очищения организма — ослабление всех систем.

Как худеть правильно

Здоровый путь к стройности не быстрый, но надёжный. Эксперты рекомендуют ставить реальную цель — снизить вес на 5-10% за три месяца.

Чтобы избавиться от одного килограмма жира, необходимо сжечь 7700 калорий, что возможно только с помощью сбалансированного рациона и увеличения физической активности, например, проходить 5 км в день и выполнять кардиотренировки, такие как плавание или степ-аэробика.

Правильное питание должно включать:

Белки: мясо, рыба, яйца, бобовые

Овощи и фрукты

Сложные углеводы: гречка, овсянка, киноа

Достаточное количество воды (около 2 литров в день)

И ещё один важный момент — как готовить пищу. Даже полезный продукт можно испортить жаркой во фритюре.

Половина тарелки — овощи и немного фруктов, четверть — белки (лучше птица или рыба), и ещё четверть — гарнир. Используйте немного растительного масла. Вода — около двух литров в день.

Уточнения

Дие́та — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.

