Минус 10 кг без диет и фитнеса: что на самом деле стоит за чудо-таблетками — подвох всё же есть

Таблетки худеют за вас — а что тогда делать со спортом?

3:19 Your browser does not support the audio element. Спорт

Сегодня похудеть стало почти так же просто, как заказать еду домой — без слёз, жёстких диет и ежедневных "кардио на выносливость". Современные препараты для снижения веса действительно позволяют сбросить лишние килограммы легче, чем когда-либо. Но означает ли это, что спорт больше не нужен?

Фото: Designed by Freepik by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Похудение

Спойлер: нет, не означает

Да, лекарства помогают быстрее увидеть цифры на весах, к которым вы стремитесь. Но физическая активность — это не просто про стройность. Это про мозг, сердце, лёгкие, пищеварение, настроение и вообще — жизнь.

Регулярные упражнения полезны для всего организма. Они улучшают когнитивные функции, способствуют профилактике нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера, поддерживают здоровье сердечно-сосудистой системы и дыхательных путей, а также положительно влияют на работу желудочно-кишечного тракта. Помимо этого, упражнения помогают справляться с депрессией, тревожностью, бессонницей, усталостью и даже болью.

Спорт — худоба

Упражнения, вопреки распространённому мифу, не являются главным инструментом для снижения веса. Да, они расходуют калории, но не так много, как кажется: от 200 до 700 калорий за час. Один плотный ужин — и эффект сводится к нулю.

Но это не повод бросать спорт. Польза от физических нагрузок в предотвращении сердечно-сосудистых заболеваний сопоставима с эффектом от контроля веса.

Более того, регулярная активность снижает риск онкологических заболеваний — от кишечника до печени. А это уже совсем другая весовая категория, в прямом и переносном смысле.

Начинать — просто

Если вы давно хотели, но откладывали: начните с малого. 10 минут прогулки в день — это уже шаг в сторону здоровья. Постепенно можно дойти до рекомендуемых 150 минут в неделю, и это не марафон. Главное — стабильность.

Особенно полезны аэробные нагрузки в сочетании с силовыми упражнениями. Аэробика укрепляет сердце и лёгкие, силовые — мышцы и уровень сахара в крови. Работают вместе — как хороший тандем.

Для сидящих за столом и в жизни

Для офисных работников физическая активность — как утренняя чашка кофе. Без неё организм впадает в "спящий режим". Поэтому хотя бы раз в час стоит встать, пройтись, размяться.

Даже две минуты активности в час могут улучшить метаболизм и снизить риск диабета.

Человек может быть в форме и полным — то есть иметь избыточный вес, но при этом оставаться метаболически здоровым благодаря регулярным физическим нагрузкам.

То есть спорт — это не про "влезть в джинсы". Это про то, чтобы прожить подольше и получше.

Лекарства, которые помогают сбросить вес, — это прекрасно. Но они не отменяют пользу и необходимость физической активности. Спорт не ради похудения, а ради здоровья — вот что по-настоящему важно. И тут никакая таблетка пока не сравнится с вашей собственной парой кроссовок.

Уточнения

Похудение — снижение массы тела живого организма человека.

