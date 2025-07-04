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Казахстанский боксёр Темиржанов споткнулся о японский барьер: мечта о полуфинале Кубка мира разбита

Бокс: Темиржанов упустил шанс выйти в полуфинал Кубка мира в Астане
1:30
Спорт

Казахстанский спортсмен Серик Темиржанов, выступающий в весовой категории до 60 килограммов, не смог завоевать путевку в полуфинал Кубка мира по боксу, который проходит в Астане.

Бокс
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Бокс

В четвертьфинале Темиржанову противостоял японский боксер Шунсуке Китамото. Первый раунд завершился победой казахстанца с разгромным счетом 4:1 по судейским оценкам. Во втором раунде Китамото сумел восстановиться после нокдауна и выиграл раунд с минимальным перевесом. В третьем раунде японский боксер также одержал победу раздельным решением судей — 3:2.

Серик Темиржанов является серебряным призером чемпионатов мира (2021) и Азии (2022), и его выступление на турнире в Астане стало важным этапом в карьере, сообщает корреспондент Vesti.kz.

3 июля Казахстан представила на ринге Наталья Богданова, выступающая в весовой категории до 70 килограммов. В четвертьфинале она одержала уверенную победу над бразильянкой Барбарой Марией Дос Сантос.

Нурбек Оралбай, выступающий в категории до 80 килограммов, также успешно прошел этап четвертьфинала. Его соперник Лакши Чанар из Индии отказался от боя из-за травмы, что позволило Нурбеку Оралбаю автоматически выйти в полуфинал.

Уточнения

Бокс (через фр. boxe, от англ. box, гипотетически через лат. pugnus — «кулак», от греч. πυγμη (πυξ) — «кулак») — контактный вид спорта, единоборство, в котором спортсмены наносят друг другу удары кулаками, обычно в специальных перчатках.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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