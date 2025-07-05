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Сын кумира Мексики оказался по ту сторону закона: у США претензий — на целый картель

Чавес-младший задержан после боя с Джейком Полом — обвинён в связях с картелем
1:50
Спорт

Всего несколько дней назад Хулио Сесар Чавес-младший, сын знаменитого мексиканского боксера, проиграл бой Джейку Полу. Теперь он оказался в центре громкого скандала: арестован в США и ожидает депортации в Мексику по обвинениям в связях с организованной преступностью.

задержание
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
задержание

Арест после боя

Чавес-младший был задержан агентами ICE в Лос-Анджелесе, когда ехал на скутере возле своего дома. Арест произошел всего через несколько дней после его поражения в бою с Джейком Полом в Анахайме. По данным Министерства внутренней безопасности США, у Чавеса есть действующий ордер на арест в Мексике по обвинениям в участии в организованной преступности и торговле оружием.

Обвинения и связи с картелем

Американские власти утверждают, что Чавес связан с картелем Синалоа, который был признан террористической организацией. Обвинения включают участие в торговле оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами. Кроме того, он обвиняется в предоставлении ложной информации при подаче заявления на постоянное жительство в США.

Реакция адвоката и семьи

Адвокат Чавеса, Майкл Голдстейн, назвал обвинения "возмутительными" и заявил, что они направлены на запугивание сообщества. Семья боксера выразила полную уверенность в его невиновности и призвала к соблюдению надлежащих юридических процедур.

Последствия и будущее

Чавес-младший ожидает депортации в Мексику, где ему предстоит ответить на обвинения в участии в организованной преступности. Этот случай подчеркивает ужесточение иммиграционной политики США и демонстрирует, что даже известные личности не застрахованы от последствий закона.

Уточнения

Депорта́ция (лат. deportatio "изгнание, высылка") или выдворе́ние - принудительная высылка лица или целой категории лиц в другое государство или другую местность, обычно — под конвоем.

Карте́ль (фр. cartel "вызов на поединок" от cartello "объявление" ← итал. carta "бумага" ← лат. charta "бумага" ← др.-греч. χάρτη "лист папируса") — форма монополистического объединения или соглашения, в котором каждое предприятие, вошедшее в состав картеля, сохраняет финансовую и производственную самостоятельность.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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