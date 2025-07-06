Спорт, который делает вас моложе на 10 лет: и дело не только в физической нагрузке

В Дании изучили влияние спорта на долголетие: лучшие показатели у теннисистов

2:47 Your browser does not support the audio element. Спорт

Хочешь жить дольше? Не спеши за абонементом в спортзал. Исследования показывают: дело не в штанге и даже не в пробежках по утрам. Самый мощный "эликсир долголетия" — ракетка в руках.

Фото: commons.wikimedia.org by Vladsinger at English Wikipedia, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Ракетка и мячи для большого тенниса

Спорт спорту рознь

Да, бег улучшает метаболизм, укрепляет сердце, а силовые тренировки помогают костям и мышцам. Но если говорить о долголетии, они проигрывают… теннису. В одном из крупнейших исследований, проведённых в Дании, выяснилось: те, кто играет в теннис, живут в среднем на 9,7 года дольше. Для сравнения: бегуны добавляют себе 3,2 года, а любители "железа" — всего 1,5 года.

Цифры не врут

Анализ более 8500 человек показал: теннисисты — настоящие долгожители. Результаты подтвердило и другое масштабное наблюдение — уже на выборке в 80 000 участников. Его итоги впечатляют: риск смерти у поклонников тенниса оказался на 47% ниже, чем у тех, кто спортом не занимается. Пловцы и аэробисты показали снижение на 28% и 27% соответственно. Велосипедисты — лишь 15%.

Почему именно теннис

Ответ кроется не только в нагрузке. Исследователи считают, что дело в социальном взаимодействии: теннис — игра для двоих (или четверых). А значит, в процессе — общение, поддержка, смех и азарт. Всё это снижает уровень стресса, укрепляет психическое здоровье и создаёт ощущение причастности. А психология, как известно, тесно связана с физиологией.

Плюс, теннис — это интервальные спринты, резкие смены направления и высокая интенсивность. Такая нагрузка тренирует сердце, сосуды, повышает чувствительность к инсулину и улучшает обмен веществ — ключевые маркеры долгой и здоровой жизни.

Вывод прост: хочешь прибавить почти десятилетие и получать удовольствие от процесса — бери ракетку и выходи на корт.

Уточнения

Те́ннис (англ. tennis) или большо́й теннис — вид спорта, в котором соперничают либо два игрока («одиночная игра»), либо две команды, состоящие из двух игроков («парная игра»).



